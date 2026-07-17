Des robots humanoïdes destinés aux personnes seules sont en préparation pour la vente

Un robot humanoïde a été présenté en Chine pour une production de masse. Selon les représentants de l'entreprise, le robot est capable de reproduire l'apparence humaine avec un haut niveau de précision.

Ces robots sont proposés principalement comme compagnons pour les personnes vivant seules et les seniors de plus de 60 ans. Leur fonction principale est décrite comme étant l'interaction sociale et la réduction du sentiment de solitude.

Les prix commencent à 119 800 yuans pour le modèle standard, soit environ 17 600 dollars. Le modèle « Ultra », doté de fonctionnalités étendues, est estimé à 990 000 yuans, soit 145 700 dollars.

Dans la version « Ultra », le client peut personnaliser l'apparence du robot selon ses préférences. Il est possible de choisir la coiffure, les traits du visage et les vêtements. Sur commande, le robot peut être conçu à l'image d'un proche, d'une célébrité ou d'un personnage fictif.