Les judokas ouzbeks débutent les Championnats d'Asie avec 12 médailles

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Les judokas ouzbeks débutent les Championnats d'Asie avec 12 médailles

La première journée des Championnats d'Asie de judo cadets, qui ont débuté à Amman, capitale de la Jordanie, a été couronnée de succès pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan.

Nos jeunes judokas ont remporté un total de 12 médailles en une seule journée : 6 en or, 2 en argent et 4 en bronze.

Six judokas sont devenus champions d'Asie

Selon le service de presse du Comité national olympique, les représentants ouzbeks ont remporté les finales dans six catégories de poids.

Médaillés d'or :

  • 50 kg : Akbar Sharifov ;

  • 60 kg : Davlatbek Ahrorov ;

  • 66 kg : Akromjon Karimov ;

  • 40 kg : Iroda Sirojiddinova ;

  • 44 kg : Dilafro‘z Boltaboyeva ;

  • 48 kg : Charos Hikmatova.

Ainsi, l'hymne de l'Ouzbékistan a retenti six fois dès la première journée de compétition.

Deux athlètes ont atteint la finale

Bobur Yusupov a remporté la médaille d'argent dans la catégorie des moins de 55 kg.

Alina Kolyucheva, qui a participé dans la catégorie des 44 kg chez les filles, a également atteint la finale et terminé à la deuxième place.

Des médailles de bronze ont également été remportées

Quatre médailles de bronze supplémentaires ont été ajoutées au palmarès de l'équipe ouzbèke :

  • 50 kg : Mamurjon Abduvaxobov ;

  • 60 kg : Abubakr Sattorov ;

  • 48 kg : Mohinur Olloberganova ;

  • 52 kg : Kumushbibi Ergasheva.

12 médailles dès la première journée

À l'issue de la première journée, l'équipe nationale cadette d'Ouzbékistan a totalisé 12 récompenses :

  • 6 en or ;

  • 2 en argent ;

  • 4 en bronze.

Alors que la compétition se poursuit, les jeunes judokas ouzbeks ont l'opportunité d'augmenter encore leur nombre de médailles.

Selon vous, lequel de ces athlètes pourrait remporter une médaille olympique à l'avenir ? Donnez votre avis en commentaire.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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