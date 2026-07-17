Les judokas ouzbeks débutent les Championnats d'Asie avec 12 médailles

La première journée des Championnats d'Asie de judo cadets, qui ont débuté à Amman, capitale de la Jordanie, a été couronnée de succès pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan.

Nos jeunes judokas ont remporté un total de 12 médailles en une seule journée : 6 en or, 2 en argent et 4 en bronze.

Six judokas sont devenus champions d'Asie

Selon le service de presse du Comité national olympique, les représentants ouzbeks ont remporté les finales dans six catégories de poids.

Médaillés d'or :

50 kg : Akbar Sharifov ;

60 kg : Davlatbek Ahrorov ;

66 kg : Akromjon Karimov ;

40 kg : Iroda Sirojiddinova ;

44 kg : Dilafro‘z Boltaboyeva ;

48 kg : Charos Hikmatova.

Ainsi, l'hymne de l'Ouzbékistan a retenti six fois dès la première journée de compétition.

Deux athlètes ont atteint la finale

Bobur Yusupov a remporté la médaille d'argent dans la catégorie des moins de 55 kg.

Alina Kolyucheva, qui a participé dans la catégorie des 44 kg chez les filles, a également atteint la finale et terminé à la deuxième place.

Des médailles de bronze ont également été remportées

Quatre médailles de bronze supplémentaires ont été ajoutées au palmarès de l'équipe ouzbèke :

50 kg : Mamurjon Abduvaxobov ;

60 kg : Abubakr Sattorov ;

48 kg : Mohinur Olloberganova ;

52 kg : Kumushbibi Ergasheva.

12 médailles dès la première journée

À l'issue de la première journée, l'équipe nationale cadette d'Ouzbékistan a totalisé 12 récompenses :

6 en or ;

2 en argent ;

4 en bronze.

Alors que la compétition se poursuit, les jeunes judokas ouzbeks ont l'opportunité d'augmenter encore leur nombre de médailles.

Selon vous, lequel de ces athlètes pourrait remporter une médaille olympique à l'avenir ? Donnez votre avis en commentaire.