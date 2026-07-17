Les judokas ouzbeks débutent les Championnats d'Asie avec 12 médailles
La première journée des Championnats d'Asie de judo cadets, qui ont débuté à Amman, capitale de la Jordanie, a été couronnée de succès pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan.
Nos jeunes judokas ont remporté un total de 12 médailles en une seule journée : 6 en or, 2 en argent et 4 en bronze.
Six judokas sont devenus champions d'Asie
Selon le service de presse du Comité national olympique, les représentants ouzbeks ont remporté les finales dans six catégories de poids.
Médaillés d'or :
50 kg : Akbar Sharifov ;
60 kg : Davlatbek Ahrorov ;
66 kg : Akromjon Karimov ;
40 kg : Iroda Sirojiddinova ;
44 kg : Dilafro‘z Boltaboyeva ;
48 kg : Charos Hikmatova.
Ainsi, l'hymne de l'Ouzbékistan a retenti six fois dès la première journée de compétition.
Deux athlètes ont atteint la finale
Bobur Yusupov a remporté la médaille d'argent dans la catégorie des moins de 55 kg.
Alina Kolyucheva, qui a participé dans la catégorie des 44 kg chez les filles, a également atteint la finale et terminé à la deuxième place.
Des médailles de bronze ont également été remportées
Quatre médailles de bronze supplémentaires ont été ajoutées au palmarès de l'équipe ouzbèke :
50 kg : Mamurjon Abduvaxobov ;
60 kg : Abubakr Sattorov ;
48 kg : Mohinur Olloberganova ;
52 kg : Kumushbibi Ergasheva.
12 médailles dès la première journée
À l'issue de la première journée, l'équipe nationale cadette d'Ouzbékistan a totalisé 12 récompenses :
6 en or ;
2 en argent ;
4 en bronze.
Alors que la compétition se poursuit, les jeunes judokas ouzbeks ont l'opportunité d'augmenter encore leur nombre de médailles.
Selon vous, lequel de ces athlètes pourrait remporter une médaille olympique à l'avenir ? Donnez votre avis en commentaire.
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