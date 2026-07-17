Des chercheurs de Corée du Sud et des États-Unis ont créé un vêtement robotisé qui « pousse » le long du corps humain

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Des chercheurs de Corée du Sud et des États-Unis ont créé un vêtement robotisé qui « pousse » le long du corps humain

Des chercheurs du KAIST en Corée du Sud et de Stanford University aux États-Unis ont présenté une technologie innovante de vêtement robotisé qui s'enfile de manière autonome, sans intervention humaine. Ce développement repose sur le principe de croissance des plantes, permettant d'automatiser entièrement le processus d'habillage. Cette technologie est importante non seulement pour le confort quotidien, mais aussi pour assurer la sécurité dans des domaines spécialisés. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

La nouvelle technologie se compose de structures souples et flexibles en forme de « liane » qui se déplacent grâce à une pression pneumatique. Lorsque le système est activé, le tissu du vêtement se déplace le long du corps humain vers le haut, tout comme une plante grimpante sur un mur. Selon les chercheurs, il ne faut que 10 secondes pour enfiler une combinaison de protection complète.

Inspiration naturelle et capacités techniques

L'auteur du projet, Kim Nam-Gyun, souligne que l'idée est née de manière inattendue alors qu'il était sous la pluie à vélo. Il a alors réfléchi à quel point il serait pratique qu'un imperméable puisse s'enfiler tout seul pendant qu'il est en mouvement. Le robot-liane peut s'élever de manière stable le long des contours du corps humain en déployant le vêtement de l'intérieur vers l'extérieur.

Le principal avantage de cette technologie est qu'elle ne nécessite pas que l'utilisateur reste immobile. Le robot accomplit sa tâche même lorsque la personne est en mouvement. De plus, le système fonctionne sans algorithmes de contrôle complexes, ce qui le rend beaucoup plus simple et fiable pour un usage quotidien.

Le professeur Ryu Ji-Hwan du KAIST explique que le robot est capable de passer par des ouvertures étroites, de s'adapter à la forme de l'environnement et de se déplacer indépendamment du fait que la surface soit glissante ou inclinée. Ces caractéristiques permettent d'utiliser le vêtement robotisé dans diverses conditions complexes.

Domaines d'application et perspectives

Les chercheurs ont identifié plusieurs domaines clés pour cette invention :

  • Aider les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite à s'habiller ;
  • Permettre aux travailleurs des « salles blanches » de fabrication de semi-conducteurs d'enfiler rapidement des vêtements stériles ;
  • Permettre au personnel des services d'urgence d'enfiler des équipements de protection spéciaux sans utiliser les mains ;
  • Offrir du confort aux sportifs et aux randonneurs dans des conditions météorologiques défavorables.
Le prototype a été testé avec succès. À l'avenir, il est prévu que les vêtements basés sur cette technologie arrivent sur le marché grand public et transforment le quotidien humain. La demande pour de tels systèmes automatisés est particulièrement élevée dans les processus de fabrication de haute technologie et dans le secteur médical.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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