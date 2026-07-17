Lamine Yamal blessé avant la finale : l'Espagne est-elle inquiète ?

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Lamine Yamal blessé avant la finale : l'Espagne est-elle inquiète ?

La jeune star de l'équipe nationale d'Espagne, Lamine Yamal, a suscité l'inquiétude des supporters à l'approche de la finale de la Coupe du Monde 2026 en raison d'une gêne à la cuisse. C'est ce qu'a rapporté le média espagnol AS .

Selon la source, le joueur s'est entraîné à l'écart du groupe lors de la séance du 16 juillet. Il n'est pas passé inaperçu qu'il portait un bandage spécifique sur la cuisse gauche. Cette situation a alimenté diverses spéculations sur l'état de santé de Yamal.

Cependant, le célèbre journaliste espagnol Alfredo Martínez a souligné que la situation n'est pas grave et que Lamine Yamal sera prêt à fouler la pelouse pour la finale décisive de la Coupe du Monde.

Comme on le sait, l'Espagne et l'Argentine s'affronteront en finale du Mondial 2026. Le match décisif débutera le 19 juillet à 23h55 (heure de Tachkent).

Yamal a disputé 7 rencontres lors de cette Coupe du Monde, inscrivant 1 but et jouant un rôle clé dans le parcours de l'Espagne jusqu'en finale.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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