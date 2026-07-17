L'Inter cible un défenseur de Tottenham pour renforcer son effectif

Le club italien de l'Inter prévoit de renforcer considérablement son effectif lors du mercato estival. Les Milanais préparent actuellement des négociations actives pour le transfert de Djed Spence, membre de l'équipe anglaise de Tottenham. Selon le journal Gazzetta, la direction des « nerazzurri » étudie la possibilité de payer les 30 millions de livres sterling demandés pour le joueur. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

L'entraîneur de l'Inter, Cristian Chivu, a fait du renforcement de la défense latérale de l'équipe une priorité absolue. Djed Spence a attiré l'attention des recruteurs milanais grâce à sa vitesse et à son jeu défensif fiable. Ses performances constantes lors des récents tournois majeurs, en particulier, augmentent sa valeur marchande et suscitent l'intérêt d'autres grands clubs européens.

Le président du club, Beppe Marotta, et le directeur sportif, Piero Ausilio, ont décidé d'accélérer les plans de transfert. Initialement, l'Inter prévoyait d'allouer environ 21 millions de livres pour ce poste, mais en raison de la concurrence accrue et des exigences de Tottenham, le club est contraint d'augmenter son budget. Les Londoniens devraient réclamer entre 30 et 35 millions de livres pour le défenseur de 25 ans.

Les plans tactiques de Chivu et la nécessité d'un nouveau transfert

Pour Cristian Chivu, Djed Spence n'est pas seulement un simple défenseur, mais une figure clé assurant une flexibilité tactique. Lors d'une réunion avec la direction du club, le technicien roumain a souligné que le joueur anglais peut évoluer avec la même efficacité sur les flancs droit et gauche. Cela permettrait de combler les lacunes tactiques de l'effectif actuel.

L'Inter opère actuellement dans le cadre du système financier détenu par Oaktree. Néanmoins, la direction du club a décidé de ne pas limiter les dépenses de transfert, compte tenu des ambitions de l'équipe pour la saison prochaine. Depuis le départ de Denzel Dumfries pour le Real Madrid, les Milanais peinent à trouver un remplaçant adéquat sur le côté.

Auparavant, l'Inter avait étudié plusieurs autres candidats. En particulier, les options Marco Palestra et Anan Khalaili n'ont pas abouti pour diverses raisons. Le transfert du joueur israélien Khalaili avait été stoppé en raison de problèmes cardiaques détectés lors de la visite médicale. Par conséquent, Spence est devenu la cible numéro un sur la liste des transferts du club.

Si l'accord avec Tottenham ne se concrétise pas, l'Inter a préparé des plans de secours. Les joueurs suivants sont sous observation par les Milanais :

Nahuel Molina (Atlético Madrid)

Vanderson (Monaco)

Guela Doue (Strasbourg)

Néanmoins, la direction de l'Inter concentre tous ses efforts pour finaliser le transfert de Djed Spence. Si ce transfert aboutit, les Milanais renforceront non seulement leur ligne défensive, mais aussi leur potentiel offensif. Le passage de la Premier League anglaise à la Serie A devrait ouvrir un nouveau chapitre dans la carrière du joueur.