Cherki fait une promesse aux supporters français après la défaite

L'équipe de France n'a pas réussi à atteindre la finale de la Coupe du Monde 2026, mais les joueurs affirment que le combat n'est pas terminé. Le milieu de terrain Rayan Cherki s'est adressé aux supporters, promettant que l'équipe reviendrait plus forte.

Désormais, les Français attendent le dernier test du tournoi : le match pour la troisième place contre l'Angleterre.

« Nous reviendrons plus forts »

Rayan Cherki s'est exprimé auprès des fans via le compte officiel de l'équipe de France sur le réseau social X.

« N'oubliez jamais, nous reviendrons et nous reviendrons plus forts ! Avant tout, nous reviendrons pour unir à nouveau tout le monde autour de notre emblème national », a déclaré le joueur.

Selon Cherki, l'équipe a ressenti le soutien de tout le pays tout au long du Mondial.

L'unité en France a impressionné les joueurs

Le milieu de terrain a souligné l'atmosphère particulière qui s'est créée entre les supporters et l'équipe nationale pendant le tournoi.

« Nous avons senti que toute la France était unie et c'était incroyable », a ajouté Cherki.

Bien que l'équipe de France soit éliminée de la course au titre, le joueur a montré sa confiance en l'avenir de l'équipe.

Un match important contre l'Angleterre à venir

L'équipe de France affrontera l'Angleterre lors du match pour la troisième place de la Coupe du Monde.

Ce duel offre aux deux équipes l'opportunité de terminer le tournoi sur une victoire et une médaille. Par conséquent, cette rencontre ne sera pas un simple match de consolation, mais une lutte acharnée pour le prestige et la médaille de bronze.

Le sort du titre sera décidé le 19 juillet

La Coupe du Monde 2026, organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique, se déroulera jusqu'au 19 juillet.

En finale, l'Argentine, championne du monde en titre, affrontera l'Espagne. La France devra quant à elle surmonter l'obstacle anglais pour terminer sur le podium.