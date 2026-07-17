John Terry affirme qu'il est impossible d'arrêter Messi

L'ancien capitaine de l'équipe nationale d'Angleterre, John Terry, a exprimé un avis tranché sur Lionel Messi après la demi-finale de la Coupe du Monde 2026. Il a souligné que les méthodes défensives classiques ne fonctionnent pratiquement pas contre la star argentine de 39 ans.

L'Argentine a battu l'Angleterre sur le score de 2-1, se qualifiant pour la finale. Messi a délivré deux passes décisives lors de cette rencontre cruciale.

« Il joue toujours au plus haut niveau »

John Terry a particulièrement souligné que, malgré son âge, Messi maintient le plus haut niveau du football mondial.

« C'était incroyable de regarder le match de cet homme de 39 ans. Il est le plus grand joueur de l'histoire et il évolue toujours au plus haut niveau », a écrit Terry sur ses réseaux sociaux.

L'ancien défenseur a également noté que l'équipe d'Argentine a réalisé une performance exceptionnelle à bien des égards lors de cette demi-finale.

Comment arrêter Messi ?

Tout au long de sa carrière et après, on a souvent demandé à Terry comment jouer contre Messi.

Sa réponse à cette question a été courte et directe :

« On me demande souvent : “Comment arrêter Messi ?” La réponse est simple : on ne peut pas. »

Selon l'ancien capitaine anglais, engager un duel physique avec Messi n'est pas non plus une solution pour les défenseurs.

La pression physique l'aide aussi

John Terry a qualifié Messi de joueur très fort, non seulement par sa technique ou sa vitesse, mais aussi physiquement.

« Le défier physiquement joue, au contraire, en sa faveur. Il est très fort, il aime le duel et possède toutes les qualités », a-t-il déclaré.

À 39 ans, en délivrant deux passes décisives en demi-finale de Coupe du Monde, Messi a prouvé une fois de plus qu'il reste un joueur décisif dans les grands matchs.

L'Argentine affrontera l'Espagne en finale

La finale de la Coupe du Monde 2026 aura lieu le 19 juillet à East Rutherford, aux États-Unis.

Dans le match décisif, les champions du monde en titre, l'Argentine, affronteront l'Espagne.

La question principale est désormais : Messi pourra-t-il mener l'Argentine à un nouveau titre mondial à 39 ans ?