Joan Laporta : Messi est le passé, Lamine Yamal est l'avenir

À la veille de la finale de la Coupe du Monde entre l'Espagne et l'Argentine, le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a partagé ses réflexions sur les talents formés au club. Le dirigeant considère ce match décisif non seulement comme un choc entre deux grandes nations, mais aussi comme une nouvelle victoire pour l'académie de "La Masia". Depuis New York, Laporta a souligné que cette finale démontre la supériorité mondiale de la philosophie du FC Barcelone. C'est ce que rapporte Goal.com .

Dans une interview accordée à RAC1, Joan Laporta a mis en lumière le lien symbolique entre Lionel Messi et Lamine Yamal. Selon lui, si Messi représente la page la plus glorieuse de l'histoire du club, Yamal, âgé de 17 ans, incarne le début d'une nouvelle ère. "Je suis heureux que Messi soit en finale. C'est la fierté de "La Masia". Lionel est le passé et le présent, tandis que Lamine est le présent et l'avenir", a déclaré le président.

La supériorité mondiale de La Masia

La direction du club est fière de compter huit joueurs issus du FC Barcelone au sein de l'équipe nationale espagnole. Laporta a noté que le style de jeu de l'équipe et la qualité de ses joueurs formés au club jouent un rôle déterminant sur la scène internationale. Selon lui, la philosophie de jeu unique du club porte ses fruits même au niveau des sélections nationales.

Dans son interview, le président a mentionné non seulement les jeunes étoiles, mais aussi des joueurs plus expérimentés. Sa liste comprend des noms tels que Pau Cubarsí, Eric García, Dani Olmo, Gavi, Pedri et Ferran Torres. L'excellente performance de Pau Cubarsí lors de cette Coupe du Monde a été particulièrement saluée par Laporta.

"En tant que président, je suis fier que nous ayons formé de tels talents chez nous. Avoir huit de nos joueurs en finale est une réussite immense pour le club. Je leur suis reconnaissant à tous", a ajouté Joan Laporta. Selon lui, quel que soit le vainqueur, l'académie du FC Barcelone restera la grande gagnante.

Pour rappel, la finale entre l'Argentine et l'Espagne se déroulera au MetLife Stadium. Les champions en titre, menés par Lionel Messi, affronteront une équipe d'Espagne jeune et dynamique. Ce match est perçu par de nombreux experts comme un passage de témoin entre générations et une vitrine pour les nouvelles stars du football.