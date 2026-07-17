Nokia 300 4G Power Bank : 44 jours d'autonomie et recharge de smartphones

La marque légendaire Nokia s'apprête à franchir une nouvelle étape révolutionnaire dans le segment des téléphones à touches. Les caractéristiques techniques du Nokia 300 4G Power Bank, qui n'a pas encore été officiellement présenté, ont été publiées sur Internet. Cet appareil attire l'attention non seulement en tant qu'outil de communication, mais aussi en tant que batterie externe capable de recharger d'autres gadgets. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'ixbt.com, le principal atout du nouveau modèle est son énorme batterie de 3700 mAh. Ce chiffre est un record pour les téléphones à touches et permet à l'appareil de fonctionner jusqu'à 44 jours en mode veille. Dans des régions comme l'Ouzbékistan, en particulier lors de longs voyages ou dans des zones reculées où des coupures d'électricité sont possibles, une telle autonomie est d'une importance capitale.

Source d'énergie et capacités techniques

Comme son nom l'indique, le modèle Nokia 300 4G Power Bank dispose d'une fonction de charge inversée. L'appareil peut recharger un smartphone ou des écouteurs avec une puissance de 5 W. Le téléphone lui-même se recharge via un port USB-C moderne à une vitesse de 18 W. Il s'agit d'une solution technologique rare parmi les téléphones à touches.

L'appareil est équipé d'un écran QVGA de 2,4 pouces et d'un appareil photo de 0,3 mégapixels. Il possède également un boîtier protégé selon la norme IP65, ce qui le protège de la poussière et des éclaboussures d'eau. Conçu pour les voyageurs et les travailleurs en conditions extrêmes, ce modèle intègre également une lampe de poche LED très puissante. Selon les données, la luminosité de cette lampe est deux fois plus puissante que le flash du smartphone iPhone 16 Pro.

Communication moderne et multimédia

Le Nokia 300 4G Power Bank ne se limite pas à l'énergie, il prend également en charge les normes de communication modernes. L'appareil peut fonctionner sur les réseaux 4G, ce qui améliore la qualité des appels vocaux. Pour les amateurs de multimédia, les fonctionnalités suivantes sont prévues :

Prise en charge des cartes mémoire microSD jusqu'à 32 GB ;

Module Bluetooth et prise casque 3,5 mm ;

Lecteur multimédia intégré et radio FM ;

Design de boîtier à haute durabilité.

Pour l'instant, la date de vente officielle et le prix du nouveau modèle n'ont pas été annoncés. Cependant, la stratégie de la marque Nokia dans ce domaine indique que le Nokia 300 4G Power Bank devrait être commercialisé à un prix abordable. Cela en fait un choix idéal comme téléphone de secours ou pour les adeptes d'un mode de vie actif.