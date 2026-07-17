Une première dans l'histoire de la Coupe du Monde : des bagues de champions uniques seront remises

Les joueurs de l'équipe nationale qui remportera la Coupe du Monde de la FIFA 2026 recevront pour la première fois de l'histoire des bagues de champions. C'est ce que le service de presse de la FIFA a officiellement annoncé.

Il est précisé qu'à l'occasion du tournoi, un total de 2026 bagues de champions spéciales seront fabriquées. Parmi elles, 30 bagues seront remises aux joueurs de l'équipe victorieuse de la Coupe du Monde. Les 1996 bagues restantes seront mises en vente officielle pour les fans de football du monde entier.

Ainsi, la tradition de remettre des bagues de champions sera appliquée pour la première fois aux vainqueurs de la Coupe du Monde de football. Jusqu'à présent, cette tradition était principalement utilisée dans les ligues sportives majeures d'Amérique du Nord, et elle ouvre désormais une nouvelle page dans l'histoire du football.