Prévision du taux de change du dollar pour le 3 juin
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• Infinbank — 11 940 UZS.
• Octobank — 11 960 UZS.
Le taux de change du dollar en vigueur le 3 juin devrait baisser d'environ 9 à 10 UZS, selon la chaîne Telegram Bankir.
Meilleurs taux pour la vente de dollars aux banques :
• Infinbank — 11 940 UZS.
• MKBank — 11 940 UZS.
• NBU — 11 920 UZS.
• Trastbank — 11 920 UZS.
Meilleurs taux pour l'achat de dollars auprès des banques :
• Octobank — 11 960 UZS.
• Xalq banki — 11 960 UZS.
• Anorbank — 11 960 UZS.
• Asakabank — 11 960 UZS.
Les taux peuvent varier au cours de la journée. Veuillez consulter les sites officiels des banques pour obtenir les taux exacts.
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