Prévision du taux de change du dollar pour le 3 juin

Le taux de change du dollar en vigueur le 3 juin devrait baisser d'environ 9 à 10 UZS, selon la chaîne Telegram Bankir.

Meilleurs taux pour la vente de dollars aux banques :

• Infinbank — 11 940 UZS.

• MKBank — 11 940 UZS.

• NBU — 11 920 UZS.

• Trastbank — 11 920 UZS.

Meilleurs taux pour l'achat de dollars auprès des banques :

• Octobank — 11 960 UZS.

• Xalq banki — 11 960 UZS.

• Anorbank — 11 960 UZS.

• Asakabank — 11 960 UZS.

Les taux peuvent varier au cours de la journée. Veuillez consulter les sites officiels des banques pour obtenir les taux exacts.