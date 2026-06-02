Prévision du taux de change du dollar pour le 3 juin

·226·Économie
Prévision du taux de change du dollar pour le 3 juin

Le taux de change du dollar en vigueur le 3 juin devrait baisser d'environ 9 à 10 UZS, selon la chaîne Telegram Bankir.

Meilleurs taux pour la vente de dollars aux banques :

• Infinbank — 11 940 UZS.
• MKBank — 11 940 UZS.
• NBU — 11 920 UZS.
• Trastbank — 11 920 UZS.

Meilleurs taux pour l'achat de dollars auprès des banques :

• Octobank — 11 960 UZS.
• Xalq banki — 11 960 UZS.
• Anorbank — 11 960 UZS.
• Asakabank — 11 960 UZS.

Les taux peuvent varier au cours de la journée. Veuillez consulter les sites officiels des banques pour obtenir les taux exacts.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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