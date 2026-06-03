Le Trésor américain sanctionne quatre grandes bourses crypto iraniennes

Dans le cadre de sa campagne « Economic Fury » visant à couper l'Iran du système financier mondial, le Trésor américain a imposé des sanctions à quatre grandes bourses crypto du pays, dont Nobitex, la plus grande plateforme. Mardi, le Trésor a ajouté les bourses Wallex, Bitpin et Ramzinex à la liste des sanctions de l'Office of Foreign Assets Control (OFAC). Cette mesure interdit aux entreprises et particuliers américains de fournir des services à ces plateformes. Cointelegraph.com rapporte .

Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a déclaré qu'alors que l'économie iranienne est en crise, le régime utilise les technologies d'actifs numériques à des fins de corruption, notamment pour contourner les sanctions et sortir des fonds du pays. Ces mesures s'inscrivent dans une vaste campagne de pression économique lancée en avril de cette année.

Le gouvernement américain considère l'arrêt du programme nucléaire iranien comme l'une de ses priorités absolues. Dans une déclaration récente, Scott Bessent a révélé que près d'1 milliard USD d'actifs crypto ont été saisis sur les bourses et portefeuilles crypto iraniens depuis le début du conflit. La bourse Nobitex continuerait de faciliter les paiements pour le Corps des gardiens de la révolution islamique et d'autres entités sanctionnées.

Selon les données de la plateforme d'analyse blockchain Chainalysis, Nobitex est au centre du « pipeline de dollars numériques » de l'Iran et contrôle près de 50 % du volume des échanges crypto du pays. Le Trésor a également accusé la bourse d'avoir participé à la surveillance des citoyens par l'État. Le PDG de Nobitex, Seyed Ali Khoee, et son président, Amir Hossein Rad, ont également été ajoutés à la liste des sanctions.