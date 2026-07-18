Tache rouge sur l'écran du Galaxy S26 Ultra : Samsung explique officiellement la cause du problème

Le géant technologique sud-coréen Samsung Electronics a clarifié la question des taches rouges sur les écrans des smartphones Galaxy S26 Ultra, qui ont suscité des inquiétudes parmi les utilisateurs ces dernières semaines. Les analyses effectuées par les ingénieurs de l'entreprise ont montré qu'il ne s'agit pas d'un défaut physique de l'écran ou de l'effet de "burn-in" propre aux dalles OLED, mais d'une particularité liée au logiciel. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Les premières plaintes concernant ce problème provenaient d'utilisateurs ayant utilisé l'appareil pendant 3 à 4 mois. Les propriétaires de smartphones se sont plaints de l'apparition d'une teinte rougeâtre notable au centre de l'écran, craignant qu'il ne s'agisse d'un défaut technique de ce flagship coûteux. Cependant, selon ixbt.com, Samsung a étudié le phénomène en profondeur et a réussi à trouver une solution.

L'effet inattendu d'une nouvelle technologie

Les experts de l'entreprise expliquent que l'apparition de la tache rouge est directement liée à la technologie Privacy Display, utilisée pour la première fois sur le modèle Galaxy S26 Ultra. Ce système est basé sur la technologie LEAD 2.0, qui permet d'améliorer l'efficacité énergétique et la qualité du rendu des couleurs en supprimant les polariseurs traditionnels sur les dalles OLED.

Les représentants de Samsung soulignent que lorsque la luminosité de l'écran est poussée au maximum et dans des conditions de forte luminosité ambiante, des écarts dans la balance des couleurs peuvent survenir. C'est précisément ce phénomène qui apparaît à l'œil humain comme une ombre rougeâtre au centre de l'écran. En d'autres termes, il ne s'agit pas d'un défaut matériel, mais d'une caractéristique de réfraction de la lumière sur ce nouveau type de dalle.

L'entreprise a déjà préparé une solution logicielle pour résoudre ce problème. Une mise à jour optimisée pour la correction des couleurs a commencé à être installée pour les utilisateurs ayant contacté les centres de service. Cela permet aux utilisateurs de se débarrasser du problème via une simple mise à jour logicielle, sans avoir à remplacer l'écran du smartphone.

Dans un avenir proche, cette correction devrait être disponible pour tous les propriétaires de Galaxy S26 Ultra sous forme de mise à jour logicielle à distance (OTA). Il s'agit d'une nouvelle importante, car tout défaut d'écran sur un smartphone haut de gamme est perçu comme une perte financière sérieuse.

Rappelons qu'auparavant, les utilisateurs du Galaxy S26 Ultra avaient publié sur les réseaux sociaux de nombreuses photos et vidéos montrant une étrange altération des couleurs apparaissant précisément au milieu de l'écran. La réaction rapide de Samsung et sa déclaration confirmant l'origine logicielle du problème ont mis fin aux inquiétudes de nombreux acheteurs.