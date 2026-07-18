Sur cette planète, une année ne dure que 25 jours

Des astronomes ont annoncé une nouvelle découverte importante concernant l'exoplanète située à environ 49 années-lumière de la Terre, LHS 1140 b . De nouvelles recherches confirment avec plus de force la possibilité de la présence d'une atmosphère sur ce corps céleste. Les résultats des travaux scientifiques ont été publiés dans la revue Science .

Au cours de l'étude, les scientifiques ont observé la planète alors qu'elle passait devant son étoile. À ce moment-là, la lumière de l'étoile traverse l'atmosphère, ce qui permet de détecter des traces de gaz. Les experts ont réussi à enregistrer des signes indiquant la présence d'hélium dans l'atmosphère en utilisant précisément cette méthode.

Il est intéressant de noter que si le signal de l'hélium a été détecté lors des observations de 2024, il était presque absent en 2025. Les scientifiques expliquent ce phénomène par le fait que le dégazage de l'atmosphère n'est pas constant ou que l'activité stellaire varie périodiquement.

Selon les experts , la présence d'hélium suggère que l'atmosphère de la planète pourrait avoir été préservée pendant des milliards d'années. Ils avancent l'hypothèse que la haute atmosphère est principalement composée d'hélium, tandis que les couches inférieures pourraient contenir des gaz plus lourds comme l'azote, le dioxyde de carbone et la vapeur d'eau. Cependant, ces substances n'ont pas encore été directement confirmées.

LHS 1140 b est située dans la « zone habitable » de son étoile. Cela signifie que, sous certaines conditions, de l'eau liquide pourrait subsister à sa surface. Toutefois, les scientifiques soulignent qu'une telle position ne signifie pas nécessairement que la vie existe sur la planète.

Des études précédentes avaient suggéré que cette exoplanète n'est pas un géant gazeux, mais une planète rocheuse susceptible de posséder d'importantes réserves d'eau. Selon les calculs, l'eau pourrait représenter 9 à 19 % de sa masse totale.

Une autre hypothèse des scientifiques est que LHS 1140 b présente toujours la même face à son étoile. Pour cette raison, il est probable qu'un jour permanent règne sur une partie de la planète, tandis qu'une nuit éternelle domine l'autre.

Les modèles climatiques montrent qu'une grande partie de la planète pourrait être recouverte de glace. Cependant, il est fort probable qu'un océan liquide subsiste sur la face tournée vers l'étoile. Il a été noté que cet océan pourrait ressembler à un œil géant.

Selon certains calculs, la température dans la partie centrale de l'océan pourrait atteindre 20 degrés Celsius. Un tel environnement dépend de la composition atmosphérique et de l'effet de serre, où l'azote et le dioxyde de carbone pourraient aider à maintenir l'eau liquide en retenant la chaleur.

LHS 1140 b est environ 1,7 fois plus grande que la Terre et sa masse est 5 à 6 fois supérieure. La planète orbite en environ 25 jours autour d'une naine rouge, une étoile plus petite et plus froide que le Soleil.