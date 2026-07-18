L'Ouzbékistan dans le top 10 des changements tactiques lors de la Coupe du Monde 2026

Bien que l'équipe nationale d'Ouzbékistan n'ait pas atteint ses objectifs de résultats lors de la Coupe du Monde 2026, elle s'est classée parmi les équipes les plus actives du tournoi selon un indicateur spécifique.

Selon les données d'Opta Analyst, l'équipe dirigée par Fabio Cannavaro a fréquemment modifié sa structure tactique en cours de match, enregistrant le même résultat que l'Angleterre et l'Iran.

L'Ouzbékistan a modifié son schéma tactique à plusieurs reprises par match

Selon les statistiques, l'équipe nationale d'Ouzbékistan a changé sa structure tactique en moyenne 2,7 fois toutes les 90 minutes.

Cet indicateur a permis à l'équipe nationale de figurer dans le top 10 des sélections ayant effectué le plus de changements tactiques lors du Mondial.

L'Ouzbékistan a enregistré le même résultat que l'Angleterre et l'Iran. Cela montre que le staff technique a régulièrement ajusté son plan de jeu en fonction de la situation sur le terrain, des actions de l'adversaire et du score.

Deux équipes asiatiques en tête du classement

Le Qatar et la Jordanie partagent la première place du classement des équipes ayant le plus modifié leur schéma tactique. Les deux sélections ont changé de structure en moyenne 3,3 fois toutes les 90 minutes.

Le top 10 se présente comme suit :

Qatar — 3,3 fois ; Jordanie — 3,3 ; Belgique — 3,0 ; République tchèque — 3,0 ; Paraguay — 2,8 ; Angleterre — 2,7 ; Ouzbékistan — 2,7 ; Iran — 2,7 ; Algérie — 2,5 ; Égypte — 2,4.

Ainsi, quatre équipes asiatiques figurent dans le top 10.

Le staff de Cannavaro a réagi activement à la situation

L'équipe d'Ouzbékistan a disputé trois rencontres lors de la Coupe du Monde. Les données d'Opta montrent que le staff technique dirigé par Fabio Cannavaro n'a pas abordé les matchs avec un schéma unique.

L'équipe a tenté de modifier l'équilibre entre la défense et l'attaque, de renforcer le jeu sur les ailes et de mettre à jour les rôles des joueurs en fonction du score au cours des rencontres.

Cependant, cette activité tactique ne s'est pas traduite par des résultats concrets — l'Ouzbékistan a perdu ses trois matchs de groupe.

Le premier Mondial marqué par deux buts historiques

Pour sa première participation à une Coupe du Monde, l'Ouzbékistan a affronté le Portugal, la Colombie et la République démocratique du Congo dans le groupe K.

Le premier but de l'équipe nationale en Coupe du Monde a été marqué par Abbosbek Fayzullayev .

Le but d'Eldor Shomurodov contre la RD Congo a été reconnu comme l'un des plus beaux de la phase de groupes.

Les résultats n'ont pas été à la hauteur des attentes, mais le premier Mondial de l'Ouzbékistan restera dans les mémoires pour ses recherches tactiques et ses buts entrés dans l'histoire du football national.