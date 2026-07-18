L'Iran donne un ultimatum de deux à trois jours aux États-Unis : une nouvelle menace proférée

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L'Iran donne un ultimatum de deux à trois jours aux États-Unis : une nouvelle menace proférée

Le Corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran a annoncé que si les attaques américaines se poursuivaient, les mesures de rétorsion seraient considérablement renforcées. Selon un porte-parole du corps, après deux ou trois jours de frappes supplémentaires, des « opérations offensives à grande échelle » pourraient débuter.

Cette déclaration intervient alors que le Commandement central des États-Unis a annoncé le début d'une nouvelle vague d'attaques contre l'Iran.

Qu'a annoncé la partie iranienne ?

Selon la chaîne de télévision publique IRIB, Mohsen Rezaï, conseiller du Guide suprême iranien et haut responsable du corps, a déclaré que si les actions américaines se poursuivaient, Téhéran élargirait ses opérations de réponse.

« Si les attaques américaines se poursuivent pendant encore deux ou trois jours, nous lancerons des opérations offensives à grande échelle », a-t-il déclaré.

Rezaï n'a pas fourni de détails sur l'ampleur ou les cibles précises des frappes potentielles.

Un avertissement a également été adressé aux pays du Moyen-Orient

Le responsable iranien a souligné qu'aucun pays de la région ne pourrait se protéger totalement des actions offensives de Téhéran.

Cette déclaration peut être interprétée comme un avertissement aux bases militaires américaines au Moyen-Orient et aux pays voisins. Cependant, les pays ou installations visés n'ont pas été précisés.

Le CENTCOM a annoncé le début de nouvelles frappes

Auparavant, le Commandement central des États-Unis (CENTCOM) avait annoncé le lancement d'une nouvelle vague d'attaques contre l'Iran.

Le communiqué du commandement précise que les opérations sont menées conformément aux directives du président des États-Unis.

« Ces attaques, menées sur ordre du Commandant en chef, visent à réduire davantage les capacités militaires de l'Iran », indique le communiqué.

La partie américaine n'a pas non plus fourni d'informations complètes sur l'ampleur exacte et les résultats des frappes.

La tension dans la région pourrait encore s'intensifier

Les déclarations hostiles des deux parties indiquent que la situation au Moyen-Orient pourrait se détériorer davantage.

Si les États-Unis poursuivent leurs attaques et que l'Iran lance les opérations promises, la probabilité que le conflit affecte d'autres pays de la région augmente. Pour l'instant, aucune nouvelle initiative de dialogue diplomatique ou de désescalade n'a été signalée.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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