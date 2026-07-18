SpaceX Starship est prêt au décollage : moteurs remplacés et nouvelle date fixée

La société SpaceX, fondée par Elon Musk, prépare le prochain vol d'essai de son système de fusée le plus puissant, Starship. Initialement reportée en raison de problèmes techniques, la mission est désormais prévue pour le 20 juillet. Ce vol est considéré non seulement comme un test technique, mais aussi comme une nouvelle étape dans l'exploration spatiale. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le vol, initialement prévu pour le 16 juillet, avait été annulé en raison d'un arrêt d'urgence lors du processus d'allumage des moteurs du booster Super Heavy. Selon Dima Zenyuk, initié et employé chez Tesla et SpaceX, les ingénieurs ont dû remplacer complètement deux moteurs Raptor pour corriger le défaut. Dans le contexte de ce retard imprévu, une légère baisse du cours des actions de l'entreprise a été observée.

Objectifs principaux de la mission et débuts de Starlink V3

Cette mission, baptisée Flight 13, sera le deuxième vol d'essai de la version Starship V3. L'un des aspects les plus importants de ce vol est le déploiement en orbite, pour la première fois, de 20 satellites Starlink V3 entièrement fonctionnels. Cette nouvelle génération de satellites servira à étendre davantage la couverture et à améliorer la qualité de l'Internet mondial.

De plus, pendant le vol, les spécialistes de SpaceX prévoient de mener une expérience de rallumage du moteur Raptor dans l'espace. Ce processus technologique est crucial pour tester les futures missions spatiales longue distance et les capacités de manœuvre du vaisseau. Si le test est réussi, cela renforcera considérablement les capacités de réutilisation de Starship.

Selon le plan, après la séparation des étages de la fusée, le booster Super Heavy sera posé de manière contrôlée dans le golfe du Mexique. La partie supérieure du vaisseau, Starship, devrait terminer son vol par un amerrissage dans l'océan Indien. Selon ixbt.com, ces processus devraient prouver en pratique les capacités de récupération de la fusée.

Ce vol est également important pour les passionnés de technologie en Ouzbékistan, car le développement du projet Starlink pourrait à l'avenir élargir les possibilités d'Internet par satellite à haut débit dans notre région. SpaceX termine actuellement toutes les vérifications techniques et effectue les derniers préparatifs sur la rampe de lancement.