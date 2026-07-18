SpaceX Starship est prêt au décollage : moteurs remplacés et nouvelle date fixée

·33·Technologie
SpaceX Starship est prêt au décollage : moteurs remplacés et nouvelle date fixée

La société SpaceX, fondée par Elon Musk, prépare le prochain vol d'essai de son système de fusée le plus puissant, Starship. Initialement reportée en raison de problèmes techniques, la mission est désormais prévue pour le 20 juillet. Ce vol est considéré non seulement comme un test technique, mais aussi comme une nouvelle étape dans l'exploration spatiale. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le vol, initialement prévu pour le 16 juillet, avait été annulé en raison d'un arrêt d'urgence lors du processus d'allumage des moteurs du booster Super Heavy. Selon Dima Zenyuk, initié et employé chez Tesla et SpaceX, les ingénieurs ont dû remplacer complètement deux moteurs Raptor pour corriger le défaut. Dans le contexte de ce retard imprévu, une légère baisse du cours des actions de l'entreprise a été observée.

Objectifs principaux de la mission et débuts de Starlink V3

Cette mission, baptisée Flight 13, sera le deuxième vol d'essai de la version Starship V3. L'un des aspects les plus importants de ce vol est le déploiement en orbite, pour la première fois, de 20 satellites Starlink V3 entièrement fonctionnels. Cette nouvelle génération de satellites servira à étendre davantage la couverture et à améliorer la qualité de l'Internet mondial.

De plus, pendant le vol, les spécialistes de SpaceX prévoient de mener une expérience de rallumage du moteur Raptor dans l'espace. Ce processus technologique est crucial pour tester les futures missions spatiales longue distance et les capacités de manœuvre du vaisseau. Si le test est réussi, cela renforcera considérablement les capacités de réutilisation de Starship.

Selon le plan, après la séparation des étages de la fusée, le booster Super Heavy sera posé de manière contrôlée dans le golfe du Mexique. La partie supérieure du vaisseau, Starship, devrait terminer son vol par un amerrissage dans l'océan Indien. Selon ixbt.com, ces processus devraient prouver en pratique les capacités de récupération de la fusée.

Ce vol est également important pour les passionnés de technologie en Ouzbékistan, car le développement du projet Starlink pourrait à l'avenir élargir les possibilités d'Internet par satellite à haut débit dans notre région. SpaceX termine actuellement toutes les vérifications techniques et effectue les derniers préparatifs sur la rampe de lancement.

SpaceXStarshipElon MuskStarlinkEspace
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Le secteur privé indien s'envole : la fusée Vikram-1 effectue son premier volLe secteur privé indien s'envole : la fusée Vikram-1 effectue son premier volAujourd'hui, 20:24L'ère des véhicules électriques : l'infrastructure de recharge n'est-elle plus un problème ?L'ère des véhicules électriques : l'infrastructure de recharge n'est-elle plus un problème ?Aujourd'hui, 19:50Beelink présente le ME Pro 370, un modèle hybride mini-PC et NASBeelink présente le ME Pro 370, un modèle hybride mini-PC et NASAujourd'hui, 19:24Tache rouge sur l'écran du Galaxy S26 Ultra : Samsung explique officiellement la cause du problèmeTache rouge sur l'écran du Galaxy S26 Ultra : Samsung explique officiellement la cause du problèmeAujourd'hui, 18:24Bosgame démontre comment exécuter le modèle DeepSeek-V3.1 avec sept mini-PCBosgame démontre comment exécuter le modèle DeepSeek-V3.1 avec sept mini-PCAujourd'hui, 17:53Elon Musk annonce un nouveau modèle d'intelligence artificielle à 2 trillions de paramètresElon Musk annonce un nouveau modèle d'intelligence artificielle à 2 trillions de paramètresAujourd'hui, 17:25
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
Le légendaire Nokia Asha revient : HMD prépare un téléphone tactile nouvelle génération
Le légendaire Nokia Asha revient : HMD prépare un téléphone tactile nouvelle génération