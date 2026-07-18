Beelink présente le ME Pro 370, un modèle hybride mini-PC et NAS

Beelink, acteur reconnu sur le marché des mini-PC, franchit une nouvelle étape dans le domaine des appareils hybrides. Le nouveau modèle ME Pro 370 est capable de fonctionner simultanément comme un mini-PC haute performance et comme un système de stockage réseau (NAS) à grande capacité. Ces solutions polyvalentes sont généralement destinées aux utilisateurs professionnels et aux spécialistes traitant de gros volumes de données. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte le site.

La particularité de l'appareil réside dans son architecture interne. Selon les informations d'ixbt.com, le modèle ME Pro 370 est équipé du tout dernier et puissant processeur Ryzen AI 9 HX 370 d'AMD. Habituellement, une telle puissance de calcul n'est pas requise pour les systèmes NAS standard, mais Beelink a adapté ce modèle pour des tâches complexes, y compris le traitement d'algorithmes d'IA.

Capacités de stockage et caractéristiques techniques

L'aspect le plus impressionnant du ME Pro 370 réside dans ses capacités de stockage de données. Malgré un boîtier compact (145 x 165 mm ou 112 x 121 mm selon la version), les utilisateurs peuvent y installer trois SSD au format M.2 et, en complément, deux ou quatre disques SATA. Cela transforme l'appareil en un véritable centre de données.

Les représentants de l'entreprise soulignent que la version haut de gamme permet de stocker jusqu'à 132 TB de données au total. Il convient de noter qu'il ne s'agit là que d'un exemple fourni par Beelink ; avec l'arrivée sur le marché de disques à plus grande capacité, cette limite pourra être étendue. Pour la mémoire vive, deux emplacements sont prévus, et le fabricant propose également des versions avec 32 GB de RAM.

Connectivité et politique tarifaire

En matière d'interfaces de connexion, le nouveau mini-PC répond pleinement aux standards modernes. L'appareil comprend :

Des ports USB4 haut débit ;

Deux types de ports réseau : RJ45 2.5GbE et RJ45 10GbE de niveau professionnel ;

Un module Wi-Fi 6E pour la connectivité sans fil.

Compte tenu de la demande croissante pour les mini-PC, ce modèle pourrait s'avérer très utile pour les systèmes de vidéosurveillance ou comme serveur pour les petits bureaux. La présence du port 10GbE permet notamment de transférer des données sur le réseau local en quelques secondes.

Concernant les prix, le Beelink ME Pro 370 a été lancé sur le marché chinois à des tarifs assez abordables. La version compacte est évaluée à environ 590 dollars, tandis que la version haut de gamme, avec toutes les options d'extension, est vendue à 635 dollars. Ces prix apparaissent très compétitifs compte tenu des spécifications techniques et de la fonctionnalité de l'appareil.