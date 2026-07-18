Trump évoque une idée de candidature surprise pour la Coupe du Monde 2038

Les États-Unis sont prêts à accueillir un autre Mondial après la Coupe du Monde 2026. Le président Donald Trump a affirmé que le pays pourrait organiser le prochain tournoi à un haut niveau, même seul, sans le Canada et le Mexique.

Cependant, une autre option mentionnée par Trump a suscité davantage d'attention : selon lui, les États-Unis et la Chine pourraient co-organiser une future Coupe du Monde.

Les États-Unis veulent accueillir un autre Mondial

Donald Trump a évoqué ce sujet lors d'une conférence de presse conjointe avec le président de la FIFA, Gianni Infantino.

Selon lui, le tournoi de 2026 a démontré la capacité des États-Unis à organiser des événements sportifs majeurs. C'est pourquoi le pays pourrait être candidat pour une autre Coupe du Monde à l'avenir.

Trump a déclaré que la prochaine fois, les États-Unis seraient également prêts à organiser le tournoi de manière indépendante, sans la participation du Canada et du Mexique.

Trump a évoqué l'option États-Unis et Chine

Le président américain a également parlé d'une autre idée discutée avec Gianni Infantino.

« Gianni m'a dit que la prochaine Coupe du Monde pourrait être co-organisée par la Chine et les États-Unis. Les vols entre les matchs seraient courts et pratiques pour les joueurs. Ils adoreraient cela, sans aucun doute », rapporte Fox News, citant les propos de Trump.

Pour l'instant, cette proposition n'est pas une candidature officielle, mais une idée discutée.

Les hôtes des deux prochains Mondiaux sont connus

L'Espagne, le Portugal et le Maroc accueilleront les matchs principaux de la Coupe du Monde 2030.

À l'occasion du centenaire du premier tournoi, certains matchs seront également organisés en Amérique du Sud. Ils sont prévus en Argentine, en Uruguay et au Paraguay.

La Coupe du Monde 2034 aura lieu en Arabie Saoudite.

L'intrigue principale concerne la Coupe du Monde 2038

Le pays hôte de la Coupe du Monde 2038 n'a pas encore été déterminé. Par conséquent, le nombre de pays souhaitant accueillir le tournoi et les candidatures conjointes potentielles pourrait augmenter dans les années à venir.

La candidature des États-Unis pour un autre Mondial n'est pas une surprise. Mais si la co-organisation entre les États-Unis et la Chine évoquée par Trump se concrétisait, ce serait l'un des projets les plus insolites de l'histoire des Coupes du Monde.