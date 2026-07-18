Le défenseur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Abdukodir Khusanov, a rencontré l'ambassadeur du Royaume-Unien Ouzbékistan, Timothy Smart. La discussion s'est déroulée dans une atmosphère cordiale, les deux parties échangeant sur le football et les relations sportives.

À l'issue de la rencontre, un maillot de l'équipe nationale d'Ouzbékistan dédicacé par Khusanov a été offert à l'ambassadeur.

Une rencontre dans une atmosphère cordiale

Les photos diffusées montrent Abdukodir Khusanov et Timothy Smart en train de discuter dans un cadre informel.

Au cours de l'entretien, la carrière du joueur en Angleterre, le développement du football ouzbek et les liens sportifs entre les deux pays ont probablement été abordés.

Aucune information officielle supplémentaire n'a été communiquée pour le moment sur les détails de la discussion.

Un cadeau spécial remis à l'ambassadeur

À la fin de la réunion, Abdukodir Khusanov a offert à Timothy Smart le maillot de l'équipe nationale portant l'emblème de l'Association de football d'Ouzbékistan.

Le maillot porte également la signature personnelle de Khusanov. Les deux hommes ont posé ensemble avec ce cadeau souvenir.

Khusanov promeut l'Ouzbékistan dans le football britannique

La rencontre d'Abdukodir Khusanov avec le représentant britannique revêt une importance symbolique. Le défenseur ouzbek évolue dans le football anglais et contribue à accroître l'intérêt international pour le football de son pays.

Chacun de ses matchs et ses rencontres hors du terrain jouent un rôle crucial pour l'image du football ouzbek à l'étranger.

Cet entretien avec Timothy Smart est une nouvelle illustration de la diplomatie sportive.