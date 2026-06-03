Quelle quantité d'essence a été produite en Ouzbékistan en 4 mois ?

·42·Économie
Quelle quantité d'essence a été produite en Ouzbékistan en 4 mois ?

Selon le Comité national des statistiques, l'Ouzbékistan a produit 417,5 mille tonnes d'essence automobile de janvier à avril 2026. Ce chiffre indique que les volumes de production de carburant dans le pays restent à un niveau élevé.

Selon le rapport, 1,3 million de tonnes de charbon et 209 mille tonnes de pétrole ont été extraits au cours de cette période. De plus, 381 mille tonnes de carburant diesel ont été produites.

Dans le secteur de l'énergie, 12,6 milliards de mètres cubes de gaz naturel et 319,3 mille tonnes de condensat de gaz ont été produits. Ces indicateurs confirment l'importance du complexe des combustibles et de l'énergie du pays dans l'économie.

En outre, 80,6 mille moteurs d'automobiles ont été fabriqués en Ouzbékistan au cours des quatre premiers mois de l'année.

OuzbékistanAgence de statistiques
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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