AMD prépare le puissant processeur EPYC Venice-X avec plus de 1 Go de mémoire cache

AMD, l'un des leaders du marché des semi-conducteurs, se prépare à révolutionner le monde des technologies serveur. L'entreprise a dévoilé les premiers détails sur son processeur EPYC Venice-X de nouvelle génération. Cette puce devrait établir de nouveaux standards industriels non seulement en termes de puissance de calcul, mais aussi de capacité de mémoire cache. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations présentées lors de la conférence Advancing AI, la principale caractéristique du processeur EPYC Venice-X est son énorme capacité de mémoire cache. Grâce à la technologie 3D V-Cache, la nouvelle puce disposera de 1152 MB (plus de 1,1 Go) de cache L3. Il s'agit d'un résultat record pour les processeurs serveur dans l'histoire d'AMD, portant la vitesse de traitement des données à un niveau sans précédent.

Architecture Zen 6 et haute fréquence

Le nouveau processeur est basé sur 96 cœurs Zen 6, capables d'atteindre une fréquence allant jusqu'à 5,15 GHz. Il est à noter que, bien que le nombre de cœurs de Venice-X ne diffère pas de celui du modèle précédent EPYC Genoa-X, il présente un avantage majeur en termes de vitesse de fréquence. Par exemple, le modèle phare actuel EPYC 9684X, avec le même nombre de cœurs, ne peut fonctionner qu'à 3,7 GHz.

Selon ixbt.com, le nouvel appareil propose également des mises à jour sérieuses concernant le système mémoire. L'EPYC Venice-X prend en charge la mémoire DDR5-8000 à 16 canaux ainsi que les nouveaux modules MRDIMM avec une bande passante de 12 800 MT/s. Dans la configuration maximale, la bande passante mémoire atteint 1,6 To/s, ce qui est presque trois fois plus élevé que la génération actuelle EPYC Turin.

Une solution pour les calculs scientifiques et d'ingénierie

Malgré le passage à une nouvelle architecture, le processeur Venice-X est compatible avec le socket SP7. Cela assure une flexibilité lors de la mise à jour des grands centres de données et des infrastructures serveur. AMD positionne ce produit principalement comme une solution destinée au calcul haute performance (HPC).

L'énorme capacité de mémoire cache réduit la nécessité d'accéder à la mémoire vive. Cela réduit considérablement le temps nécessaire pour effectuer des recherches scientifiques complexes, des projets d'ingénierie et des calculs analytiques approfondis. De plus, l'efficacité de ce processeur sera très élevée pour l'entraînement des systèmes d'IA et la gestion de grandes bases de données.

Selon le plan d'AMD, les processeurs EPYC Venice-X seront commercialisés au second semestre 2027. Pour les secteurs informatiques en développement rapide et les processus de numérisation des services publics, de telles solutions technologiques de pointe pourraient jouer un rôle crucial dans la modernisation des capacités serveur à l'avenir.