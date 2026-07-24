Un taxi volant testé pour la première fois dans la capitale du Kazakhstan

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Un taxi volant testé pour la première fois dans la capitale du Kazakhstan

La capitale du Kazakhstan Astanaa vu le taxi volant , considéré comme le transport du futur, présenté au public pour la première fois. Le vol d'essai effectué le 24 juillet a été reconnu comme une étape importante dans le développement du transport aérien urbain dans le pays. C'est ce qu'a rapporté l'agence Kazinform .

Il est indiqué que le vol de démonstration a été organisé dans le cadre du programme « Jeux du futur » sur le territoire de l'hippodrome « Qazanat » . L'appareil électrique AutoFlight Prosperity , capable de décollage et d'atterrissage verticaux, a été utilisé pour le test.

Cet aérotaxi moderne peut transporter un pilote et cinq passagers. Il peut atteindre une vitesse de 200 kilomètres par heure et parcourir une distance allant jusqu'à 200 kilomètres avec une seule charge.

Le projet est mis en œuvre par la société kazakhe Alatau Advance Air Group (AAAG) en partenariat avec la société chinoise AutoFlight .

Le président du conseil d'administration de l'AAAG, Sergey Khegay, a souligné qu'il y a quelques années, la mobilité aérienne urbaine était considérée comme une technologie du futur, mais qu'aujourd'hui, elle est testée en pratique.

Selon lui, des étapes importantes telles que l'étude de l'expérience internationale, la création des infrastructures nécessaires et l'organisation de vols de démonstration ont été franchies pour réaliser ce projet.

L'expert note que pour populariser le transport aérien urbain, des systèmes de contrôle numérique, la coordination du trafic aérien, des vertiportsspéciaux, une base juridique et la formation de spécialistes qualifiés sont nécessaires.

Il a également été souligné que ce secteur créera de nouveaux emplois pour l'entretien des taxis aériens, leur assemblage, la production de pièces détachées, la création de logiciels, ainsi que pour les ingénieurs, pilotes et opérateurs.

Selon Sergey Khegay, l'objectif principal de cette initiative est de construire une nouvelle industrie de haute technologie pour les générations futures.

D'après lui, dans un avenir proche, les taxis aériens pourraient devenir un moyen de transport aussi courant que les voitures d'aujourd'hui, et au Kazakhstan , de nouvelles entreprises technologiques, des écoles d'ingénieurs et des professions modernes pourraient se développer.

KazakhstanAstanaAutoFlightSergey HegayKazinform
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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