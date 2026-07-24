Nouvel entraîneur nommé pour l'équipe nationale de Belgique : Mark van Bommel prend les commandes des « Diables Rouges »

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Nouvel entraîneur nommé pour l'équipe nationale de Belgique : Mark van Bommel prend les commandes des « Diables Rouges »

La Fédération royale belge de football (RBFA) a officiellement annoncé le nom du nouveau sélectionneur de l'équipe nationale. La légende du Bayern Munich et technicien néerlandais Mark van Bommel a été nommé à la tête des « Diables Rouges ». Cette nomination marque le début d'une nouvelle ère pour le football belge, selon Goal.com rapporte .

Le contrat du technicien de 49 ans court jusqu'à la fin du Championnat d'Europe 2028. Mark van Bommel remplace Rudi Garcia, qui a démissionné après la Coupe du Monde. Pour rappel, l'équipe de Belgique avait été éliminée en quarts de finale lors du dernier mondial.

Nouveau staff technique et adjoints

Mark van Bommel a recruté des experts chevronnés comme adjoints. Boudewijn Zenden, l'ancien ailier célèbre passé par Chelsea et Liverpool, intègre son staff technique. Au total, trois entraîneurs adjoints assisteront le technicien néerlandais dans la construction de l'équipe.

Le directeur sportif de la RBFA, Vincent Mannaert, a souligné l'expérience internationale du staff technique lors de l'annonce. Selon lui, Mark van Bommel et son équipe sont capables de libérer tout le potentiel de la Belgique grâce à leur mentalité de gagnants.

Mark van Bommel n'a pas caché sa fierté d'occuper ce poste. « Diriger l'équipe nationale de Belgique est un grand honneur pour moi. Cette équipe possède des joueurs incroyables et un énorme potentiel. Nous voulons construire une équipe disciplinée, ambitieuse et capable de rivaliser avec les meilleurs adversaires », a déclaré l'entraîneur.

Le technicien néerlandais débutera officiellement ses fonctions le 15 août 2026. D'ici là, il étudiera l'environnement interne et l'état de forme des joueurs. Les supporters belges attendent du nouveau coach qu'il réussisse la transition après l'ère de la « génération dorée ».

Pour rappel, Mark van Bommel a évolué en tant que joueur dans des clubs prestigieux comme le Bayern Munich, Barcelone et l'AC Milan. Au cours de sa carrière d'entraîneur, il a acquis de l'expérience au PSV Eindhoven, à Wolfsburg et à l'Antwerp. Il s'apprête désormais à relever son premier défi majeur au niveau international.

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Jahongir Tursunov
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