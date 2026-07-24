Rostec présente une nouvelle caméra thermique capable d'identifier des objets à 2 kilomètres

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Rostec présente une nouvelle caméra thermique capable d'identifier des objets à 2 kilomètres

Le holding russe "Roselectronics" (qui fait partie de "Rostec") a franchi une nouvelle étape dans le domaine des technologies de vision nocturne et de détection thermique. L'entreprise a dévoilé le monoculaire thermique "Sich-3K", qui fonctionne avec une grande précision même dans l'obscurité totale, le brouillard dense ou la fumée. La principale caractéristique de cet appareil est sa distance d'observation record. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon le fabricant, le nouvel appareil permet non seulement de détecter des objets à une distance allant jusqu'à deux kilomètres, mais aussi de les identifier avec précision. Il ne s'agit pas simplement de voir une tache thermique, mais d'une précision permettant de distinguer la nature de l'objet éloigné : s'agit-il d'un humain, d'un animal ou d'un équipement.

De larges possibilités pour des usages civils

Les représentants de "Roselectronics" soulignent que la distance de deux kilomètres n'est pas un chiffre marketing, mais un indicateur opérationnel réel. Le "Sich-3K" est principalement destiné aux secteurs civils et devrait devenir une aide précieuse lors des opérations de recherche et de sauvetage. Par exemple, dans la recherche de personnes disparues en forêt ou en zone montagneuse, cet appareil permet de gagner du temps et d'accroître l'efficacité.

L'appareil peut également être utilisé dans les secteurs industriel et énergétique. Il permet de détecter les défauts d'isolation thermique sur de grands objets, la surchauffe d'équipements électriques ou les fuites dans les canalisations avant qu'une situation d'urgence ne survienne. C'est un facteur important pour assurer la sécurité des grandes entreprises industrielles.

Caractéristiques techniques et durabilité

La nouvelle caméra thermique est dotée de solutions technologiques modernes. L'appareil possède les capacités techniques suivantes :

  • Système de zoom numérique avec modes 1x, 2x et 4x ;
  • Écran OLED couleur affichant des images de haute qualité ;
  • Boîtier robuste protégé contre l'humidité et les influences extérieures ;
  • Capacité de fonctionnement stable dans une plage de température allant de -20 à +50 degrés.
L'autonomie de l'appareil avec une seule batterie est d'environ quatre heures. Cet indicateur est suffisant pour accomplir des tâches opérationnelles. Selon ixbt.com, l'appareil a été conçu pour être pratique non seulement pour les professionnels, mais aussi pour les touristes, les chasseurs et les amateurs de loisirs extrêmes.

En résumé, le modèle "Sich-3K" incarne l'alliance de l'optique moderne et des capteurs thermiques. Sa capacité à identifier des objets à longue distance devrait porter le travail des services de sécurité et de secours à un nouveau niveau qualitatif. Des informations supplémentaires sur les dates de mise sur le marché et le prix de l'appareil sont attendues.

RostecCaméra ThermiqueTechnologieSich-3KRoselectronics
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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