Cristiano Ronaldo pourrait devenir une star d'Hollywood après sa retraite sportive

Légende vivante du football, Cristiano Ronaldo pourrait se lancer dans un tout autre domaine, l'industrie cinématographique, une fois sa carrière professionnelle terminée. Bien que le quintuple Ballon d'Or évolue actuellement au sein du club saoudien d'Al-Nassr, ses projets futurs liés à Hollywood attirent l'attention. C'est ce que rapporte Goal.com .

Dans une interview accordée à Goal.com, l'ancien coéquipier de Ronaldo, Mikaël Silvestre, a salué les talents d'acteur potentiels de la star portugaise. Selon lui, si l'ancien footballeur Vinnie Jones a réussi au cinéma, les portes de ce secteur seront toujours ouvertes à une personnalité aussi charismatique que Cristiano Ronaldo. Silvestre a souligné le professionnalisme de Ronaldo dans tout ce qu'il entreprend.

Premiers pas dans le monde du cinéma

En réalité, Cristiano Ronaldo n'est pas étranger à l'industrie cinématographique. Il a déjà lancé sa propre société de production médiatique et démontre ses talents d'acteur dans diverses publicités. Il y a quelques années, lors d'une cérémonie de remise de prix à Dubaï, le joueur avait lui-même admis son intention de devenir acteur après sa retraite.

Selon les experts, un éventuel transfert de Ronaldo aux États-Unis, notamment en MLS, faciliterait son rapprochement avec Hollywood. Rejoindre un club en Californie ne ferait pas seulement revivre la rivalité avec Lionel Messi, mais offrirait également une opportunité idéale pour intégrer le centre du monde cinématographique, surnommé « Tinseltown ».

Grands objectifs futurs

Pour l'instant, l'attaquant de 39 ans concentre toute son attention sur les records sur le terrain. L'un de ses objectifs principaux est d'atteindre la barre des 1000 buts en matchs officiels. Il rêve également de jouer au niveau professionnel dans la même équipe que son fils, Cristiano Junior. Cela signifie que Ronaldo compte jouer au plus haut niveau pendant encore quelques années.

L'attaquant, qui compte 223 sélections et 146 buts avec l'équipe nationale du Portugal, n'exclut pas de participer à l'Euro 2028 et même à la Coupe du Monde 2030. Cependant, les fans du monde entier doivent se préparer à voir un jour la marque légendaire « CR7 » sur grand écran, dans des blockbusters.

Selon Silvestre, tout ce que touche Ronaldo se transforme en succès commercial. Sa renommée mondiale et son image sont une aubaine pour les producteurs d'Hollywood, et tout film auquel il participerait serait sans aucun doute un succès au box-office.