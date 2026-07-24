Scandale après la finale de la Coupe du Monde 2026 : Luis de la Fuente réagit fermement

Le sélectionneur de l'équipe d'Espagne, Luis de la Fuente, a réagi à l'altercation survenue sur le terrain après la finale de la Coupe du Monde 2026. Il a qualifié certaines actions des joueurs argentins d'« inacceptables et totalement inappropriées ».

Des tensions ont éclaté sur la pelouse après que l'Espagne a remporté son deuxième titre mondial de l'histoire, s'imposant 1-0 après prolongations. La FIFA examine actuellement ces incidents.

L'altercation a commencé dès le coup de sifflet final

La rencontre décisive s'est déroulée au stade New York New Jersey. L'Espagne a battu l'Argentine grâce à un unique but inscrit durant la prolongation.

Une vive dispute a éclaté entre les joueurs des deux équipes après la confirmation officielle du sacre.

Selon les rapports, les principaux protagonistes de l'altercation seraient Nahuel Molina et Leandro Paredes Molina se serait dirigé vers Rodri, tandis que Paredes s'est disputé avec Eric García. Il est également rapporté qu'il aurait eu une altercation verbale avec Gavi.

« Ce genre de comportement n'a pas sa place sur un terrain »

De la Fuente a déclaré qu'il n'avait pas vu les détails de l'incident au début, car il célébrait la victoire dans une autre partie du terrain.

« Je ne comprenais pas ce qui se passait à ce moment-là. Je célébrais la victoire et j'embrassais mes coéquipiers. Mais peu importe la situation, cela ne peut être justifié. Ce genre de chose n'a pas sa place ici », a-t-il déclaré à la télévision espagnole.

Le technicien a souligné qu'il considère les joueurs argentins comme des artistes de haut niveau et qu'ils ont peut-être eux-mêmes mal vécu l'événement.

Les joueurs espagnols n'auraient pas cédé à la provocation

De la Fuente a tenu à souligner le comportement de ses joueurs sur le terrain.

Selon lui, les joueurs espagnols ont fait face à des insultes, des comportements agressifs et diverses provocations. Cependant, les membres de l'équipe ont tenté d'éviter que la situation ne dégénère en un conflit plus large.

« Ces situations auraient pu avoir des conséquences beaucoup plus graves », a souligné le sélectionneur espagnol.

Des vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux

Les altercations sur le terrain ont été filmées sous différents angles et ont fait l'objet de nombreuses discussions sur les réseaux sociaux en peu de temps.

Les images montrent les joueurs en train de se disputer et les membres des équipes tentant de les séparer. Cependant, les causes exactes et le déclenchement précis de l'altercation n'ont pas encore été officiellement expliqués.

La FIFA a ouvert une enquête

Aucune sanction officielle n'a encore été annoncée à l'encontre des joueurs de l'équipe nationale d'Argentine.

Il a été rapporté que la FIFA a ouvert une enquête sur les incidents survenus après la finale. L'instance dirigeante du football mondial déterminera si les actions des joueurs constituent une violation du code disciplinaire.

À l'issue de l'enquête, certains joueurs pourraient faire l'objet d'amendes, de suspensions ou d'autres mesures disciplinaires, mais aucune décision finale n'a été prise pour le moment.

La célébration du titre assombrie par le scandale

La victoire historique de l'Espagne a été quelque peu éclipsée par l'altercation d'après-match. La question principale est désormais de savoir comment la FIFA évaluera juridiquement l'événement et si des sanctions seront appliquées aux participants.

Selon vous, les joueurs devraient-ils être sanctionnés pour cette altercation après la finale ? Laissez votre avis dans les commentaires.