Le télescope Hubble découvre des « flèches » cosmiques voyageant à 32 millions de km/h

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Le télescope Hubble découvre des « flèches » cosmiques voyageant à 32 millions de km/h

Le télescope spatial Hubble, qui explore l'Univers, a enregistré un phénomène inhabituel dans la nova à hélium V445 Puppis, l'un des objets les plus rares et mystérieux de la Voie lactée. Les astronomes ont détecté des nuages de gaz denses éjectés de ce système à une vitesse d'environ 32 millions de km/h. Ces flux de matière, surnommés « flèches cosmiques » par les chercheurs, fascinent le monde scientifique par leur vitesse et leur nature sans précédent. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le système V445 Puppis est la seule nova à hélium connue dans notre galaxie. Alors que dans les novae classiques, une naine blanche accumule de l'hydrogène provenant de son compagnon, ce système attire de l'hélium provenant d'une étoile inhabituelle dépourvue d'enveloppe d'hydrogène. Lorsque le processus d'accumulation d'hélium atteint un point critique, une puissante explosion thermonucléaire se produit. C'est précisément ce processus qui génère des phénomènes rares dans l'Univers.

Une découverte après un quart de siècle de pause

La dernière éruption majeure de cet objet a été observée en 2000. Par la suite, le système est resté caché derrière un épais nuage de poussière pendant près d'un quart de siècle, rendant toute observation impossible. Ce n'est que récemment que la couche de poussière a commencé à se dissiper, permettant à de grands instruments comme Hubble, TESS et le Very Large Telescope (VLT) de l'Observatoire européen austral d'étudier à nouveau l'objet.

Les nouvelles observations ont confirmé que le système est bel et bien composé d'une naine blanche et d'une étoile à hélium extrêmement rare. Cependant, la plus grande surprise a été la découverte de morceaux de gaz denses éjectés du système à une vitesse colossale. Selon la publication Ixbt.com, un tel phénomène n'avait jamais été observé auparavant dans aucune autre nova.

Une origine mystérieuse

Jon Mills, chercheur à l'Université de Warwick, souligne que l'origine de ces « flèches » reste une énigme. Les scientifiques supposent qu'elles pourraient s'être formées après l'explosion, mais leur dynamique et leur densité élevées nécessitent des études supplémentaires au regard des lois de la physique. Actuellement, la naine blanche a recommencé à attirer de la matière de son compagnon, ce qui indique que de nouvelles explosions pourraient se produire à l'avenir.

L'importance de cette découverte réside dans le fait que les novae à hélium pourraient être une étape cruciale avant la formation des supernovae de type Ia. En astronomie, ces objets, appelés « chandelles standard », servent d'outils fondamentaux pour mesurer les distances jusqu'aux galaxies lointaines et déterminer la vitesse d'expansion de l'Univers. Avec l'exemple de V445 Puppis, les scientifiques ont l'opportunité d'étudier de près les processus les plus complexes de l'évolution cosmique.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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