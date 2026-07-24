James Webb détecte une planète géante dans un célèbre système stellaire

Des astronomes « James Webb » à l'aide du télescope spatial « Beta Pictoris d » ont réussi à identifier une exoplanète nommée. Ce nouveau corps céleste est situé à environ 63 années-lumière de la Terre, caché à l'intérieur du disque de poussière brillant d'un jeune système stellaire, et cette découverte est considérée comme l'un des événements marquants de l'astronomie moderne. C'est ce qu'a rapporté la publication ScienceDaily .

Il est précisé que la recherche a été menée par des scientifiques de l'Université de Californie à San Diego, sous la direction d'Aidan Gibbs. Les résultats des travaux scientifiques ont été présentés à des experts internationaux. La découverte a été réalisée lors de l'étude de l'atmosphère de la planète « Beta Pictoris d » déjà connue, à l'aide du spectrographe NIRSpec .

Au cours de l'étude, au lieu de prendre des images directes comme d'habitude, les scientifiques ont analysé le spectre chimique de l'atmosphère de la planète. En particulier, des signaux liés au monoxyde de carbone, à la vapeur d'eau et au méthane ont été enregistrés. Ces données ont permis de confirmer qu'il s'agit bien d'une exoplanète. Parallèlement, ces résultats ont réfuté les hypothèses précédentes selon lesquelles il pourrait s'agir d'une étoile d'arrière-plan ou d'une naine brune.

Des examens supplémentaires MIRI ont été réalisés sur la base des données d'observation obtenues via l'instrument et le Very Large Telescope (VLT) . Cela a renforcé la fiabilité des résultats obtenus.

Selon les scientifiques, « Beta Pictoris d »a une masse au moins deux fois supérieure à celle de Jupiter. La planète orbite autour de son étoile à une distance d'environ 30 unités astronomiques . Cette distance est proche de l'orbite de Neptune dans notre système solaire.

Les expertssoulignent que cette découverte est importante pour une autre raison : c'est la première fois qu'une exoplanète est identifiée par spectroscopie à résolution moyenne, malgré l'influence d'un disque de poussière brillant.

Il convient de rappeler que plus tôt, des scientifiques avaient publié des informations intéressantes sur la planète 25 années-lumière située à environ Girafe (Camelopardalis) dans la constellation de la GJ 3378b . Selon les études, cette planète est considérée comme l'une des candidates les plus prometteuses pour l'existence de la vie en dehors de la Terre.

Selon les nouvelles conclusions scientifiques, GJ 3378b se trouve dans la zone habitablede son étoile, c'est-à-dire dans une région propice à la vie. Cela indique que de l'eau liquide pourrait y exister et que les conditions nécessaires à la vie pourraient s'y être formées. Les scientifiques prévoient d'étudier plus en profondeur cette exoplanète ainsi que d'autres à l'avenir.