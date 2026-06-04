Coinbase lance le marché pré-IPO avec SpaceX

La plateforme d'échange de cryptomonnaies Coinbase a annoncé son nouveau projet : désormais, les utilisateurs hors des États-Unis peuvent investir dans les actions d'entreprises avant leur introduction en bourse. Le premier actif sur ce marché pré-IPO est SpaceX, dirigée par Elon Musk. Cointelegraph.com rapporte .

Le nouveau produit se présente sous la forme d'un contrat à terme perpétuel réglé en stablecoin USDC. Cet instrument suit la valeur marchande estimée de SpaceX et permet aux traders d'opérer 24h/24 et 7j/7. Selon Coinbase, les positions peuvent être ouvertes et fermées à tout moment, et après l'introduction officielle de l'entreprise en bourse, ces contrats se convertiront automatiquement en contrats à terme sur actions standard.

Auparavant, les opportunités d'investissement dans les entreprises privées étaient principalement réservées aux fonds de capital-risque et aux grands investisseurs institutionnels. Coinbase vise à élargir l'accès au marché privé avec cette étape. SpaceX a été choisi comme premier actif en raison de sa forte demande mondiale.

La concurrence entre les plateformes de cryptomonnaies pour la tokenisation des actifs du monde réel (RWA) s'intensifie. Auparavant, Binance et Bitget avaient lancé des dérivés liés à SpaceX, et Kraken a annoncé une initiative similaire. Selon les recherches de Bernstein, le marché des RWA a augmenté de 42 % cette année, atteignant 51 milliards de dollars.

Bien que le marché des actions tokenisées en soit encore à ses débuts, l'intérêt des investisseurs pour les géants de la technologie comme Tesla, Alphabet et Microsoft est élevé. Le nouveau service de Coinbase n'est actuellement pas disponible pour les résidents américains en raison de restrictions, mais il opère dans d'autres juridictions prises en charge.