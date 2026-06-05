Les investisseurs professionnels ont vendu 52 000 ETF Bitcoin au 1er trimestre

La part des investisseurs professionnels détenant des fonds négociés en bourse (ETF) Bitcoin au comptant aux États-Unis a chuté brusquement au premier trimestre. Selon un rapport de CoinShares, l'analyse des déclarations réglementaires sous forme 13F montre que les grands gestionnaires d'investissement ont réduit leurs positions en ETF Bitcoin de 313 000 BTC à 261 000 BTC, soit une baisse de 17 %. Cointelegraph.com rapporte .

À la suite de ces ventes, la valeur totale des actifs détenus par les investisseurs professionnels a diminué de 35 % pour s'établir à 17,8 milliards de dollars US. Selon Matt Kimmell, analyste chez CoinShares, une telle situation est typique des périodes de baisse du marché du Bitcoin, où les traders s'appuyant principalement sur des stratégies tactiques et à effet de levier ferment leurs positions.

La majeure partie des ventes, près de 96 %, provenait des hedge funds et des sociétés de courtage. Plus précisément, les hedge funds ont réduit leurs réserves de 31 400 BTC (39 %), tandis que les courtiers ont réduit leur part de 53 %. En revanche, les banques ont plus que doublé leurs achats d'ETF Bitcoin durant cette période, ajoutant 7 800 BTC à leurs portefeuilles.

La diminution de la détention professionnelle a coïncidé avec une forte correction des prix du Bitcoin. Au cours du premier trimestre, la valeur de l'actif a baissé de 22 %, tombant brièvement en dessous de 60 000 dollars US. Ce chiffre est inférieur de près de 50 % au niveau record de 126 000 dollars US atteint en octobre 2025.

Malgré la volatilité du marché, CoinShares note des évolutions positives en matière de réglementation. Les organes de contrôle américains tels que la SEC et la CFTC travaillent à la création de cadres juridiques plus clairs pour les actifs numériques. La SEC a annoncé que ses priorités stratégiques jusqu'en 2030 incluent l'établissement d'une base solide pour les actifs numériques et les technologies blockchain.