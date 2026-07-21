Ronaldo Nazario doute de la participation de Cristiano Ronaldo à la Coupe du Monde 2030

Un dialogue indirect entre deux légendes du football a attiré l'attention des fans. L'attaquant légendaire brésilien Ronaldo Nazario a partagé ses réflexions sur l'avenir du capitaine de l'équipe nationale du Portugal, Cristiano Ronaldo. Selon lui, le temps joue contre l'attaquant de 39 ans, rendant la participation à des tournois internationaux de haut niveau de plus en plus difficile. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, lors d'une interview accordée à la chaîne ESPN, le Brésilien surnommé « O Fenômeno » a évoqué la condition physique de son contemporain et d'autres stars comme Neymar. Il a souligné que dans la carrière d'un athlète professionnel, le corps finit par dicter ses lois, un processus inévitable.

La lutte entre le corps et l'esprit

Ronaldo Nazario a expliqué, en se basant sur sa propre expérience, les problèmes liés aux blessures et au vieillissement. « Le corps vous avertit généralement que vous ne pouvez plus supporter la charge. Je pense que Cristiano et Neymar ont atteint un point où ils doivent faire un compromis avec leur corps. Il est très difficile de gagner la bataille contre le corps », a déclaré le double champion du monde.

Selon l'ancien footballeur brésilien, il existe une grande différence entre le championnat d'Arabie saoudite et les tournois majeurs comme la Coupe du Monde. Bien que Cristiano Ronaldo soit prolifique avec Al-Nassr, l'intensité sur la scène internationale exige un tout autre niveau.

Objectifs 2030 et réalités

« Il a peut-être encore le niveau pour jouer en Arabie saoudite, mais quand il s'agit de la Coupe du Monde, c'est beaucoup plus difficile. Le niveau et les exigences y sont bien plus élevés », a ajouté Ronaldo Nazario. Ces propos sont particulièrement pertinents dans le contexte des rumeurs sur le désir de Cristiano Ronaldo de participer aux Mondiaux 2026, voire 2030.

Il est de notoriété publique que le Brésilien Ronaldo a dû mettre fin prématurément à sa carrière en raison de graves blessures au genou. Selon lui, malgré l'amour infini pour le football, le corps finit par prendre les décisions à notre place. Il a expliqué que même si son esprit veut toujours être sur le terrain, son corps ne le lui permet plus.

Aujourd'hui, Cristiano Ronaldo continue de battre des records avec Al-Nassr. Cependant, en 2030, il aura 45 ans. La possibilité qu'il puisse encore aider l'équipe nationale à cet âge suscite de vifs débats au sein de la communauté du football. L'avertissement de Ronaldo Nazario rappelle que, malgré la médecine moderne et la discipline, les lois de la nature finissent par prévaloir.