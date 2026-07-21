Le processeur AMD Zen 6 établit un record parmi les puces mobiles x86 sur Geekbench

Le nouveau processeur mobile d'AMD basé sur l'architecture Zen 6, dont le lancement est attendu prochainement, a enregistré un résultat impressionnant lors des tests Geekbench. Appartenant à la famille Medusa Point, cet échantillon d'ingénierie affiche le score le plus élevé en test monocœur parmi les puces x86 destinées aux ordinateurs portables, prétendant ainsi établir une nouvelle norme dans l'industrie. C'est ce que rapporte Ixbt.com indique .

Selon les estimations, cette puce, qui devrait sortir sous le numéro de modèle Ryzen AI 9 565, a obtenu 3329 points en test monocœur (single-core) et 16 555 points en test multicœur (multi-core). D'après ixbt.com, les tests ont été effectués sur la plateforme AMD Plum-MDS1, ce qui montre une augmentation significative des performances par rapport aux fuites précédentes. En particulier, grâce à l'optimisation logicielle, une hausse de 5 % en mode monocœur et de près de 10 % en mode multicœur a été observée.

Spécifications techniques et performances

Selon les enregistrements de la base de données Geekbench, cette puce à 10 cœurs possède une fréquence de base de 2 GHz et peut atteindre 5,37 GHz en charge maximale. La capacité de la mémoire cache n'est pas en reste : elle est équipée de 10 MB de cache L2 et de 32 MB de cache L3. Avec de tels indicateurs, elle se rapproche même des résultats de certains processeurs de bureau (desktop), comme le Ryzen 9 9900X et le Ryzen 7 9800X3D.

Dans le test monocœur, le nouveau processeur AMD n'a été surpassé que par la puce Qualcomm Snapdragon X2 Elite basée sur l'architecture ARM. Cependant, dans l'écosystème x86 traditionnel, il a réussi à surpasser tous les processeurs mobiles actuellement disponibles sur le marché. Cela promet une vitesse inégalée pour les utilisateurs d'ordinateurs portables dans les tâches lourdes et les jeux.

Position sur le marché et concurrence

Les puces Medusa Point constitueront à l'avenir la base de la série Ryzen AI 500 et remplaceront l'actuelle famille Ryzen AI 400. Il est intéressant de noter que, bien que ce processeur soit destiné au segment des ordinateurs portables grand public, il affiche des performances proches de celles du fleuron haute puissance Ryzen AI Max+ 390. Comparé à l'actuel Ryzen AI 9 365, il s'avère que le représentant de la nouvelle génération est environ 33 % plus rapide.

Avec cette nouveauté, AMD se prépare à une concurrence sérieuse face à la future architecture Panther Lake d'Intel. L'entreprise développe également une ligne distincte Gator Range pour les ordinateurs portables encore plus puissants. Il convient de noter que les indicateurs finaux concernant les fréquences et la consommation d'énergie pourraient légèrement varier avant la commercialisation des modèles commerciaux.

L'arrivée d'ordinateurs portables basés sur cette technologie sur le marché devrait modifier l'équilibre entre prix et puissance dans le segment des stations de travail mobiles et des ordinateurs portables de jeu. L'architecture Zen 6 pourrait ouvrir de nouveaux horizons non seulement en termes de vitesse, mais aussi d'efficacité énergétique.