Des chercheurs coréens créent un vêtement qui s'enfile en 10 secondes

Corée du Sud Des chercheurs de l'Institut supérieur coréen des sciences et technologies (KAIST) et de l'Université de Stanford ont mis au point une technologie innovante qui aide les gens à s'habiller sans utiliser leurs mains. Les auteurs soulignent que le nouveau système prend environ 10 secondes pour habiller complètement une personne.

Le secret de cette technologie réside dans des tubes souples spéciaux insérés dans le tissu, semblables aux vrilles des plantes grimpantes. Sous l'effet de la pression de l'air, ces tubes se redressent et commencent à glisser le long du corps, enfilant progressivement le vêtement sur la personne, tout comme le lierre s'enroule autour d'un arbre ou d'un poteau.

L'auteur du projet, Kim Nam-Gyun, explique que cette idée lui est venue un jour de pluie. Alors qu'il faisait du vélo, il a réfléchi à quel point il serait pratique qu'un imperméable puisse s'enfiler tout seul. Quelques années plus tard, cette idée est devenue un prototype fonctionnel et les résultats de la recherche ont été IEEE Robotics and Automation Letters publiés dans la revue scientifique.

La nouvelle structure diffère des exosquelettes habituels ou des manipulateurs robotisés par sa méthode de mouvement. Les tubes ne glissent pas entièrement avec le tissu, mais « poussent » uniquement à partir de leur extrémité, comme des pousses de plantes. Cela permet au système de franchir facilement les articulations comme les épaules, les coudes et les genoux sans algorithmes de contrôle complexes ni capteurs de position corporelle.

De plus, la personne n'a pas besoin de rester immobile. Elle peut marcher, s'asseoir ou se pencher — le système s'adapte automatiquement à ses mouvements.

Les développeurs ont testé la technologie sur des surfaces glissantes, collantes et inégales. Les tests ont montré que les tubes pouvaient passer de manière fiable même à travers les parties étroites et complexes du corps.

Selon les experts, cette invention pourrait avoir une grande importance pratique dans plusieurs domaines. En particulier, elle permettra aux personnes âgées et aux personnes à mobilité réduite de s'habiller de manière autonome sans aide extérieure.

En outre, dans les laboratoires stériles où sont fabriquées les micropuces, cela aidera les employés à enfiler rapidement des vêtements de protection. Cette technologie pourrait également être cruciale pour les services d'urgence et les secouristes afin de gagner du temps, car dans de telles situations, chaque seconde compte.

Bien que cette technologie soit encore au stade de prototype de laboratoire, les auteurs travaillent à l'adapter aux besoins du personnel médical, des secouristes et d'autres professionnels. Si le projet atteint le stade de la production de masse, ce vêtement innovant pourrait à l'avenir devenir une partie intégrante des vêtements de travail, au même titre qu'une fermeture éclair ou une bande Velcro.