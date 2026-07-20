Le prochain objectif d'Arsenal : l'équipe de Mikel Arteta vise désormais la Ligue des champions

Après avoir remporté le titre tant attendu de Premier League, l'attention principale d'Arsenal se tourne désormais vers le tournoi le plus prestigieux d'Europe : la Ligue des champions. L'équipe dirigée par Mikel Arteta a triomphé dans le championnat national après 22 ans d'attente et ambitionne désormais de décrocher la première Coupe d'Europe de l'histoire du club. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Arsenal a connu une progression significative ces dernières années, tant sur la scène nationale qu'internationale. Après avoir terminé trois fois consécutivement à la deuxième place de la Premier League, les "Gunners" ont finalement décroché l'or lors de la saison 2025-26. Dans une interview accordée à Goal.com, l'ancien attaquant du club, Jeremie Aliadiere, a souligné que la Ligue des champions devait désormais devenir la priorité absolue de l'équipe.

Malchance européenne et nouvelles ambitions

La saison dernière, Arsenal a atteint la finale de la Ligue des champions, mais a perdu aux tirs au but contre le Paris Saint-Germain lors du match décisif à Budapest. Cette défaite a été douloureuse pour les supporters londoniens, car le club n'a jamais remporté ce tournoi dans son histoire. En 2025, les hommes d'Arteta avaient déjà été éliminés en demi-finale par le club parisien.

Selon Aliadiere, la victoire en Premier League a libéré l'équipe d'une pression immense. "À mon avis, l'accent sera désormais mis sur la Ligue des champions. La saison dernière, tout le monde pensait à la Premier League. Maintenant, le club doit réécrire son histoire et monter sur le trône européen", a ajouté l'ancien joueur.

Concurrence et projets futurs

La conquête du sommet européen ne sera pas facile pour Arsenal. Des géants comme le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich, le FC Barcelone et le Real Madrid sont toujours considérés comme des favoris. Néanmoins, l'effectif façonné par Mikel Arteta est actuellement à son apogée et montre qu'il est capable de surpasser les succès de l'ère Arsène Wenger.

La direction du club et le staff technique travaillent à renforcer l'équipe lors du mercato. Bien qu'il soit important de maintenir le leadership en Premier League, une victoire en Ligue des champions ramènerait Arsenal parmi l'élite mondiale du football. L'objectif principal de l'équipe est désormais de maintenir une stabilité tant sur le plan national que continental pour la saison 2026-27.