Un adolescent tombe du toit d'un immeuble de 9 étages

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Un adolescent tombe du toit d'un immeuble de 9 étages

Un incident tragique s'est produit à Saint-Pétersbourg : deux adolescents ont tenté de monter sur le toit d'un immeuble de 9 étages. Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent l'un d'eux tombant de la hauteur.

Il s'est avéré que les adolescents avaient déjà tenté d'entrer dans cet immeuble à plusieurs reprises et s'étaient préparés à l'avance pour accéder au toit. Ils ont tenté de contourner les mesures de sécurité.

Selon les témoins, l'incident s'est produit très rapidement : l'adolescent a perdu l'équilibre et a chuté. Malheureusement, cet événement lui a coûté la vie.

On souligne que de tels cas sont souvent liés à la curiosité, à la recherche d'activités extrêmes et au désir de prendre des risques chez les jeunes. Il est donc rappelé aux parents de renforcer la surveillance et de mettre en garde leurs enfants contre les lieux dangereux.

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Charos
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