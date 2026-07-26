Le mouvement rapide d'un chien a sauvé un enfant d'un accident

Un incident survenu en Turquie a failli se terminer par une tragédie. Alors qu'un jeune enfant se promenait avec sa mère sur un chemin au bord d'un canal, il a été sauvé par un héros inattendu : un chien.

Il est rapporté que pendant que la femme a été distraite pendant quelques secondes par un vendeur de maïs, l'enfant a commencé à jouer avec une balle. Peu de temps après, la balle a roulé vers l'eau. En courant pour l'attraper, l'enfant, sans se rendre compte du danger, s'est approché du bord du mur de protection au bord de l'eau.

C'est précisément à ce moment-là que le chien à proximité a agi avec agilité. Il a attrapé l'enfant par ses vêtements et l'a tiré loin du bord du précipice. Grâce à la réaction instantanée du chien, l'accident a été évité.

Cet événement a été capturé par des caméras de surveillance. Les images se sont rapidement propagées sur les réseaux sociaux, attirant l'attention de millions d'utilisateurs. Beaucoup écrivent qu'ils admirent la loyauté, la sensibilité et le courage du chien.

Parfois, les vrais héros ne portent pas de cape. Ils ont quatre pattes, un cœur loyal et un instinct merveilleux capable de sauver une vie humaine.