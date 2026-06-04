858 gobelets de 31 pays : un record Guinness unique

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858 gobelets de 31 pays : un record Guinness unique

Un homme indien de 57 ans est entré une fois de plus dans le Livre Guinness des records avec sa collection inhabituelle et étonnante. Il est devenu propriétaire de 858 gobelets en papier différents, collectés dans 31 pays du monde, dont le volume varie de 5 ml à 500 ml.

Selon lui, cet intérêt a commencé par une simple curiosité enfantine. Avec le temps, cette habitude s'est transformée en une véritable passion et une immense collection. L'homme a collectionné des gobelets en papier comme souvenirs uniques de chaque pays qu'il a visité.

Il avait déjà établi un record Guinness : en 2013, il a été reconnu comme le propriétaire de la plus grande collection composée de 5 986 cartes téléphoniques. Cela montre que son intérêt pour la collection s'est élargi au fil des ans, faisant de lui une personnalité unique dans le monde.

Aujourd'hui, sa collection attire l'attention non seulement par sa quantité, mais aussi parce qu'elle reflète les cultures de divers pays.

IndeGuinness World Records
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Charos
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