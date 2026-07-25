Ugreen présente un chargeur GaN nouvelle génération : 100 W de puissance et un design compact

La marque Ugreen, l'un des leaders mondiaux dans la fabrication d'accessoires électroniques, a présenté son nouveau chargeur secteur X876 à haute efficacité. Basé sur la technologie au nitrure de gallium (GaN), cet appareil attire l'attention des passionnés de technologie non seulement par sa puissance extrêmement élevée, mais aussi par son prix abordable et ses dimensions compactes. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon Ixbt.com, le nouveau chargeur a été lancé sur le marché chinois au prix de 189 yuans (environ 28 dollars américains). Il est assez difficile de trouver un chargeur d'une telle tranche de prix offrant une puissance de 100 W et utilisant des semi-conducteurs GaN modernes. Cela devrait renforcer encore la position d'Ugreen sur le marché.

Capacités techniques et interfaces

Le modèle Ugreen X876 est équipé d'un total de trois ports : deux USB-C et un USB-A. Si l'utilisateur n'utilise qu'un seul port USB-C, la puissance de sortie maximale atteint 100 W. Cet indicateur est suffisant pour recharger complètement non seulement les smartphones et tablettes modernes, mais aussi un Apple MacBook Pro ou d'autres ordinateurs portables puissants.

La puissance maximale du port USB-A est de 22,5 W. La particularité de l'appareil est qu'il peut charger trois gadgets en même temps. Dans ce cas, le port USB-C principal conserve 80 W de puissance, tandis que les deux autres ports partagent 15 W. Cela permet de recharger simultanément un smartphone et des écouteurs tout en travaillant sur un ordinateur portable.

Sécurité et normes

Le nouveau chargeur prend en charge la quasi-totalité des protocoles de charge rapide modernes. Ceux-ci incluent :

USB Power Delivery 3.0

PPS (Programmable Power Supply)

Qualcomm Quick Charge 3.0

Samsung AFC et Huawei FCP

La présence de ces normes garantit un fonctionnement universel de l'appareil avec des gadgets de différentes marques. Compte tenu du grand nombre d'utilisateurs de Samsung et d'iPhone, la possibilité de charger tous les appareils en toute sécurité avec un seul adaptateur est également très pratique pour les consommateurs locaux.

Le design du chargeur mérite également d'être souligné. Ses dimensions sont de 90,2 x 55,6 x 18,2 mm pour un poids de seulement 178 grammes. De plus, l'appareil est doté d'une prise secteur pliable, ce qui le rend très pratique à transporter lors de voyages et de déplacements professionnels. Grâce à la technologie GaN, l'appareil ne surchauffe pas même lors d'une utilisation prolongée et maintient une efficacité énergétique élevée.