Un adorable panda imitant son gardien conquiert le cœur des internautes ! (vidéo)

Filmé dans un zoo, un adorable panda est rapidement devenu une star des réseaux sociaux. La vidéo le montre en train d'observer attentivement les faits et gestes de son gardien et d'essayer de les reproduire un par un.

Peu importe ce que fait le gardien du panda, ce dernier s'efforce de l'imiter à l'identique. Son air sérieux tout en imitant a autant surpris que fait rire les spectateurs.

En peu de temps, la vidéo a été visionnée des millions de fois et a récolté de nombreux commentaires chaleureux de la part des utilisateurs. Si certains ont qualifié le panda de « plus mignon des assistants », d'autres ont souligné son sens de l'observation et sa capacité d'apprentissage rapide.

Les expertssoulignent que les pandas peuvent observer les événements environnants et tenter de répéter certaines actions. Cependant, il n'a pas été confirmé que la situation dans cette séquence relève d'une véritable imitation consciente.