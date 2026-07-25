Un adorable panda imitant son gardien conquiert le cœur des internautes ! (vidéo)

·229·Monde
Un adorable panda imitant son gardien conquiert le cœur des internautes ! (vidéo)

Filmé dans un zoo, un adorable panda est rapidement devenu une star des réseaux sociaux. La vidéo le montre en train d'observer attentivement les faits et gestes de son gardien et d'essayer de les reproduire un par un.

Peu importe ce que fait le gardien du panda, ce dernier s'efforce de l'imiter à l'identique. Son air sérieux tout en imitant a autant surpris que fait rire les spectateurs.

En peu de temps, la vidéo a été visionnée des millions de fois et a récolté de nombreux commentaires chaleureux de la part des utilisateurs. Si certains ont qualifié le panda de « plus mignon des assistants », d'autres ont souligné son sens de l'observation et sa capacité d'apprentissage rapide.

Les expertssoulignent que les pandas peuvent observer les événements environnants et tenter de répéter certaines actions. Cependant, il n'a pas été confirmé que la situation dans cette séquence relève d'une véritable imitation consciente.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

La montre luxueuse offerte à Ronaldo par un joaillier ouzbek fait jaser sur InternetLa montre luxueuse offerte à Ronaldo par un joaillier ouzbek fait jaser sur InternetHier, 23:59À 10 ans, Ralph va à l'école sur ses mains et émeut la ToileÀ 10 ans, Ralph va à l'école sur ses mains et émeut la ToileHier, 23:43Allemagne : un avion s'écrase sur un toit d'habitation, faisant des victimesAllemagne : un avion s'écrase sur un toit d'habitation, faisant des victimesHier, 21:11La star du football Mbappé aperçue avec sa petite amie : les images de Paris font sensationLa star du football Mbappé aperçue avec sa petite amie : les images de Paris font sensationHier, 20:39Le Japon expulse deux autres citoyens ouzbeks en séjour illégalLe Japon expulse deux autres citoyens ouzbeks en séjour illégalHier, 18:12Le ballon de la "Main de Dieu" et du "But du siècle" de Maradona mis aux enchères (vidéo)Le ballon de la "Main de Dieu" et du "But du siècle" de Maradona mis aux enchères (vidéo)Hier, 18:04
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Des scientifiques ont calculé quand la vie sur Terre prendra fin
Des scientifiques ont calculé quand la vie sur Terre prendra fin
Fatemeh, l'artiste qui peint avec ses pieds, réalise son rêve de rencontrer Ronaldo
Fatemeh, l'artiste qui peint avec ses pieds, réalise son rêve de rencontrer Ronaldo
L'étrange requête de Lamine Yamal à la Fédération espagnole suscite de nombreux débats
L'étrange requête de Lamine Yamal à la Fédération espagnole suscite de nombreux débats
La photo de Lamine Yamal avec des liasses de billets après la finale suscite le débat sur les réseaux
La photo de Lamine Yamal avec des liasses de billets après la finale suscite le débat sur les réseaux
Un jouet viral envoie des enfants à l'hôpital
Un jouet viral envoie des enfants à l'hôpital
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes
Deux sœurs découvrent leur propre photo dans une location de vacances
Deux sœurs découvrent leur propre photo dans une location de vacances
Le sol s'effondre en Turquie : apparition de milliers de gouffres géants
Le sol s'effondre en Turquie : apparition de milliers de gouffres géants