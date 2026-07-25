Étrange démonstration d'amour : une vidéo d'un couple s'enterrant en Inde suscite la polémique

Une vidéo insolite, qui aurait été filmée en Inde, est devenue virale sur les réseaux sociaux, surprenant les internautes. On y voit un couple s'enfoncer dans la terre en s'enlaçant fermement et en se tenant la main. De l'extérieur, la situation donne l'impression qu'ils sont enterrés vivants.

Certains internautes interprètent cet acte comme un rituel symbolique exprimant la dévotion et l'amour du couple l'un pour l'autre. D'autres soulignent que le sens réel de la vidéo est inconnu et appellent à ne pas tirer de conclusions hâtives.

Pour l'instant, le lieu et les circonstances exactes de l'incident n'ont pas été officiellement confirmés. Par conséquent, la situation présentée dans la vidéo doit être considérée non pas comme un fait avéré, mais comme une scène telle qu'elle apparaît à l'écran.