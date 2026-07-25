La protection des smartphones Samsung se renforce : de nouvelles restrictions dans One UI 9.0

Le géant technologique sud-coréen Samsung a décidé de renforcer considérablement le système de sécurité de sa prochaine interface utilisateur One UI 9.0. Avec cette mise à jour, le nombre de tentatives de déverrouillage de l'écran sera strictement limité. Cette mesure vise à protéger les données des utilisateurs contre les tentatives de force brute par des tiers ou des logiciels spécialisés. C'est ce rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon Ixbt.com, dans le cadre de la nouvelle politique, les possibilités de saisie erronée d'un code PIN, d'un schéma ou d'un mot de passe seront drastiquement réduites. Après les cinq premières erreurs, le système augmentera progressivement le délai entre les tentatives suivantes. Cela laisse le temps à l'utilisateur de se souvenir de son mot de passe tout en compliquant la tâche des attaquants.

13 tentatives et la suppression des données

Le changement le plus important est qu'en cas de 13 saisies incorrectes consécutives, le smartphone sera entièrement bloqué. Dans ce cas, le seul moyen de réactiver l'appareil sera d'effectuer une réinitialisation complète aux paramètres d'usine (hard reset). Au cours de ce processus, toutes les photos personnelles, documents et applications en mémoire du smartphone seront irrémédiablement effacés.

Tenant compte des erreurs accidentelles, Samsung introduit également un mécanisme de « calcul intelligent ». Si l'utilisateur saisit deux fois de suite le même mot de passe erroné, le système ne l'enregistrera que comme une seule tentative infructueuse. De plus, à l'approche de la limite des tentatives autorisées, des messages d'avertissement spéciaux s'afficheront à l'écran.

Il convient de noter que ces règles s'appliquent également à ceux qui utilisent les fonctions de reconnaissance d'empreintes digitales ou faciale. Conformément aux exigences du système Android, pour des raisons de sécurité, l'utilisateur est tenu de saisir son code PIN ou mot de passe principal au moins une fois toutes les 72 heures. Si à l'échéance de ce délai le mot de passe est oublié et que le nombre de tentatives est épuisé, les mesures strictes susmentionnées s'appliqueront.

Les représentants de l'entreprise invitent les utilisateurs à ne pas oublier leurs mots de passe, car Samsung ne peut pas déverrouiller l'appareil à distance. Même après une réinitialisation aux paramètres d'usine, la saisie préalable des identifiants Samsung Account et Google Account associés sera requise pour réutiliser le smartphone. Cela rend impossible l'utilisation d'appareils volés par des personnes non autorisées.

Cette nouvelle est particulièrement importante pour les utilisateurs, car les smartphones Samsung figurent parmi les appareils les plus populaires. L'utilisation de services cloud et la sauvegarde régulière des données (backup) ne constituent plus seulement un confort, mais une nécessité absolue. La mise à jour One UI 9.0 devrait être officiellement présentée dans les prochains mois.