Abdukodir Khusanov de Manchester City Manchester City a incité la direction du club à prendre une décision majeure. Le géant anglais a prolongé le contrat du défenseur ouzbek jusqu'à l'été 2031, mais cet accord cache bien plus que de simples bonnes performances.

Le joueur de 22 ans occupe désormais une place importante dans les plans d'avenir des Cityzens. Ce nouveau bail témoigne non seulement de la confiance accordée à Khusanov, mais confirme également la nette progression de son statut au sein du club.

City officialise sa décision

Le service de presse de Manchester City a annoncé la signature d'un nouveau contrat de cinq ans avec Abdukodir Khusanov. Selon cet accord, le défenseur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan restera dans le club mancunien jusqu'à l'été 2031.

Le précédent contrat de Khusanov devait courir jusqu'en 2029. Le club a donc renouvelé son bail bien avant l'échéance, prolongeant ainsi le séjour du joueur de deux années supplémentaires.

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Des informations font état d'une revalorisation salariale, mais le communiqué officiel du club n'a pas révélé les conditions financières du nouvel accord.

Comment a-t-il gagné la confiance du club en 18 mois ?

Khusanov a rejoint Manchester City en provenance du club français de Lens en janvier 2025. Il est alors devenu le premier footballeur ouzbek de l'histoire à évoluer en Premier League.

Bien qu'une période d'adaptation ait été nécessaire au départ, le défenseur ouzbek a rapidement conquis le staff technique grâce à sa vitesse, sa rigueur dans les duels et son sens de la tacle.

Selon les données du club, Khusanov a :

Disputé 47 matches sous le maillot de Manchester City ;

Participé à 16 des 19 rencontres de Premier League en fin de saison ;

Formé une charnière défensive solide aux côtés de Marc Guéhi ;

Joué un rôle clé lors des finales de FA Cup et de League Cup ;

Intégré le trio final pour le titre de meilleur joueur de la saison du club.

Ces statistiques prouvent que ce nouveau contrat n'est ni le fruit du hasard ni un simple pari sur l'avenir. Khusanov s'est déjà imposé comme un élément capable de postuler à une place de titulaire.

Quelle a été la réaction de Khusanov ?

Le défenseur ouzbek a qualifié cette prolongation d'événement majeur pour lui et sa famille. Il a souligné qu'il profitait de chaque instant passé à Manchester et qu'il continuait de progresser en tant que joueur.

« C'est une journée fantastique pour moi et ma famille. Je suis ravi de prolonger mon aventure à City. »

Khusanov a également souligné que le soutien des supporters l'avait grandement aidé à s'adapter en Angleterre et en Premier League. Son principal objectif est désormais de jouer régulièrement et d'aider le club à remporter de nouveaux trophées.

La portée fondamentale de ce nouvel accord

Ce contrat signé jusqu'en 2031 montre que Manchester City ne considère pas Khusanov comme un simple défenseur remplaçant, mais bien comme un acteur central de son projet à long terme.

Le joueur n'a que 22 ans. Étant donné que les défenseurs centraux atteignent souvent leur apogée avec l'expérience, ses meilleures années sont probablement encore devant lui.

Cette nouvelle entente fixe également de grands objectifs à Khusanov :

Consolider sa place dans le onze titulaire ;

Maintenir un niveau de performance régulier au rythme de la Premier League ;

Enrichir son expérience sur la scène européenne ;

Devenir l'un des leaders de la sélection nationale d'Ouzbékistan.

Plus qu'un simple contrat : une étape historique

Abdukodir Khusanov était devenu en 2025 le premier joueur ouzbek en Premier League. En signant aujourd'hui un contrat jusqu'en 2031 avec l'un des meilleurs clubs du monde, il signe une nouvelle performance majeure pour le football ouzbek.

Cette décision témoigne de la confiance que Manchester City place en lui. Néanmoins, le véritable test commence maintenant : Khusanov doit justifier cette confiance au fil des saisons par des prestations constantes et de haut niveau.

Pensez-vous qu'Abdukodir Khusanov puisse devenir le taulier de la défense de Manchester City dès les prochaines saisons ? Laissez votre avis dans les commentaires et partagez cette nouvelle historique avec vos amis sur Telegram.