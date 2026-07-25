Une vidéo hilarante du petit frère de Yamal effrayé par les cheveux de Nico Williams fait le buzz

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Une vidéo hilarante du petit frère de Yamal effrayé par les cheveux de Nico Williams fait le buzz

Sur les réseaux sociaux, le petit frère de Lamine Yamal, Keyne, et le footballeur Nico Williams sont à nouveau au centre de l'attention grâce à une vidéo amusante. Les images montrent Keyne en train de fuir le footballeur après avoir vu sa coiffure inhabituelle.

Dans la vidéo, Nico Williams essaie de s'approcher du petit garçon, mais Keyne ne veut pas qu'il s'approche et recule immédiatement. La réaction inattendue et sincère du garçon a fait rire les internautes.

Les cheveux de Williams sont tressés de manière très fine et ramassés dans une forme inhabituelle. Certains utilisateurs ont plaisanté en comparant sa coiffure à un serpent, suggérant que Keyne aurait pu avoir peur de cela.

De nombreux commentaires drôles et chaleureux ont été laissés sous la vidéo. Les utilisateurs ont trouvé la réaction de Keyne sincère et adorable.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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