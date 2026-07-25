Création en Chine d'une mémoire flash révolutionnaire fonctionnant avec un seul électron

Des chercheurs de l'Université Fudan en Chine ont présenté une nouvelle génération de mémoire flash expérimentale qui promet de bouleverser le monde de l'électronique. La particularité de cette technologie réside dans le fait qu'elle n'utilise qu'un seul électron pour stocker des données. Si cette innovation sort des murs du laboratoire, elle pourrait réduire considérablement la consommation d'énergie des gadgets modernes. C'est ce que rapporte Ixbt.com en informe.

Actuellement, environ 200 000 électrons sont nécessaires sur les puces pour stocker de manière fiable un seul bit de données. Cette quantité importante est indispensable pour protéger les informations contre diverses interférences et pertes accidentelles. Cependant, les chercheurs chinois ont proposé une approche radicalement nouvelle à ce sujet.

Une nouvelle structure à base de graphène

Les scientifiques ont réussi à créer une structure bidimensionnelle à base de graphène. Cette structure permet non seulement de retenir un seul électron, mais aussi d'amplifier considérablement son signal électrique. Selon les données d'Ixbt.com, lors des expériences, l'amplitude du signal a atteint environ 0,5 Volt. Cet indicateur est plusieurs fois supérieur à celui d'autres développements expérimentaux similaires.

La nouvelle technologie a été nommée "Guiyi" (Retour à l'unité). Les auteurs soulignent que ce nom a été inspiré par une métaphore de la philosophie bouddhiste selon laquelle une minuscule graine de moutarde peut contenir toute une montagne. Ainsi, les chercheurs avancent l'idée de stocker d'immenses volumes de données à l'aide de supports physiques minimes.

Commercialisation et projets futurs

Selon le chef de projet et professeur de microélectronique Zhou Peng, la création d'une entreprise chargée de la commercialisation de cette innovation est prévue d'ici la fin de l'année. D'après les estimations du scientifique, les premiers appareils fonctionnant sur ce nouveau type de mémoire pourraient arriver sur le marché d'ici environ cinq ans.

Cette recherche s'inscrit dans la continuité des projets à succès précédents de l'équipe. En 2025, ils avaient présenté une mémoire sans consommation d'énergie nommée PoX, puis développé la plateforme Changying permettant d'intégrer des éléments de mémoire bidimensionnelle à des puces en silicium traditionnelles.

Pour l'instant, Guiyi reste un prototype de laboratoire. Avant d'introduire cette technologie dans la production de masse, les scientifiques doivent résoudre une série de tâches complexes, notamment :

Mettre en place la production de masse de ces puces à l'échelle industrielle ;

Prouver la fiabilité de la mémoire lors d'une utilisation à long terme ;

Garantir la stabilité dans des conditions de travail réelles.

Si cette technologie est adoptée avec succès, l'autonomie des smartphones et des ordinateurs portables pourrait être multipliée par rapport à aujourd'hui, et la consommation d'énergie des centres de données pourrait être réduite au minimum.