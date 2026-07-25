Invité surprise au café : un taureau de 900 kilos (vidéo)

Un incident incapable et insolite s'est produit dans un café en Espagne. Séparé de son troupeau, un taureau pesant près de 900 kilogrammes a soudainement fait irruption dans le café, surprenant les clients.

La vidéo, devenue virale sur les réseaux sociaux, montre l'énorme taureau se déplaçant calmement entre les tables et les chaises. Bien que la situation aurait pu devenir dangereuse, le personnel du café n'a pas paniqué. En particulier, un serveur s'est approché du taureau avec sang-froid et a réussi à le guider prudemment vers l'extérieur.

Il est rapporté que personne n'a été blessé lors de l'incident et qu'aucun dommage grave n'a été causé au café. Cet événement a rapidement suscité de larges discussions sur les réseaux sociaux, de nombreux utilisateurs saluant le calme et le courage du serveur.