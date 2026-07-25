Chelsea proche de signer Maxence Lacroix : Marcel Desailly critique ce recrutement inattendu

Le club londonien de Chelsea est sur le point de finaliser le transfert de la star de Crystal Palace, Maxence Lacroix, afin de renforcer sa défense. Estimée à 52 millions de livres sterling, cette transaction s'inscrit dans le cadre des plans du nouvel entraîneur de l'équipe, Xabi Alonso. Cependant, la légende du club Marcel Desailly émet des doutes quant à l'efficacité de ce transfert. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon Football London, le défenseur français de 26 ans a déjà passé sa visite médicale et devrait emménager à Stamford Bridge très prochainement. Ce transfert marque un tournant important dans la stratégie de Chelsea sous la propriété de BlueCo : c'est la première fois en quatre ans que le club dépense une somme importante pour un joueur de plus de 26 ans.

Le problème du manque d'expérience

L'ancien capitaine de Chelsea, Marcel Desailly, tout en ne contestant pas les qualités de Lacroix, a souligné que l'équipe avait besoin d'un défenseur au profil différent. Selon lui, l'équipe a actuellement besoin d'un leader doté d'une expérience de classe mondiale, capable de guider ses coéquipiers.

"Est-il vraiment le joueur qu'il faut à Chelsea ? Je pense que l'équipe a plutôt besoin d'un défenseur central accompli, avec plus d'expérience, capable de commander la défense. Il nous faut un véritable leader expérimenté au cœur de la défense", a déclaré Desailly. Le légendaire défenseur a ajouté que le club devrait cibler des joueurs habitués à la pression de son standing.

Adaptation tactique et accomplissements

Néanmoins, Desailly a reconnu que ce transfert convenait à la tactique de Xabi Alonso. Alonso préfère jouer avec trois défenseurs centraux, et Lacroix a acquis une grande expérience dans ce système précis sous la houlette d'Oliver Glasner à Crystal Palace.

La progression de Maxence Lacroix ces dernières années a été fulgurante. Arrivé en Angleterre en provenance de Wolfsburg en 2024, le défenseur a joué un rôle clé dans le sacre de Crystal Palace en FA Cup et en Ligue Conférence la saison dernière. Il a également réussi à s'imposer en équipe de France.

Actuellement, les supporters et les experts de Chelsea débattent pour savoir si l'arrivée de Lacroix résoudra ou non les problèmes défensifs de l'équipe. Bien que les inquiétudes de personnalités influentes comme Desailly soient légitimes, Xabi Alonso semble déterminé à bâtir sa philosophie autour de ce type de joueurs.