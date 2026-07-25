Scandale en Inde : une mariée attaque les organes génitaux de son beau-père avec un couteau

En Uttar-Pradesh, en Inde, un incident au cours duquel une belle-fille a coupé les organes génitaux de son beau-père a suscité de larges discussions. Selon la femme, son beau-père l'avait soumise à des violences sexuelles régulières pendant deux ans, lorsque son mari n'était pas à la maison.

Il a été révélé que la femme avait déjà demandé de l'aide à des voisins à plusieurs reprises, mais que ses appels n'avaient pas été pris au sérieux. Par la suite, lors d'une nouvelle tentative de violence, elle a attaqué son beau-père avec un couteau.

Ayant entendu les cris de l'homme, les voisins se sont immédiatement rendus sur les lieux et ont prévenu la police. La victime a été transportée à l'hôpital et les forces de l'ordre ont ouvert une enquête sur l'incident.

Actuellement, les allégations de la femme concernant des années de violence font l'objet d'une vérification. Une évaluation juridique de l'événement est attendue à l'issue de l'enquête.