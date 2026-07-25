L'homme le plus beau de Turquie dévoilé : un nom inattendu remporte la finale

La grande finale de « Mister Turquie 2026 », l’un des concours de mannequinat et de représentation masculine les plus prestigieux de Turquie, s’est tenue à Istanbul. Trente finalistes sélectionnés dans différentes régions du pays sont montés sur scène pour remporter le grand prix.

Les participants ont été évalués sur leur apparence physique, leur maintien sur scène, leur style et leurs compétences de représentation. Une concurrence féroce a été observée tout au long de la soirée pour attirer l'attention du public et du jury.

Selon les résultats finaux, Doğukan Navdar a remporté le titre de « Mister Turkiya 2026 » et a été couronné vainqueur. Sa victoire est devenue l'événement le plus important et le plus excitant de la soirée de finale.

Il est prévu que Doğukan Navdar représente désormais la Turquie lors de concours internationaux de mannequinat.