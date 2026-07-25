Pourquoi le transfert d'Anan Khalaili à l'Inter a-t-il échoué

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Pourquoi le transfert d'Anan Khalaili à l'Inter a-t-il échoué

Le transfert tant attendu de l'ailier israélien talentueux Anan Khalaili à l'Inter, champion d'Italie en titre, a été annulé de manière inattendue. Alors que tous les accords entre les deux clubs étaient finalisés et que le joueur était arrivé à Milan pour passer sa visite médicale, un obstacle bureaucratique imprévu a mis fin à l'opération. Cette situation a surpris non seulement la direction du club, mais aussi le joueur lui-même. C'est ce que rapporte Goal.com. rapporte .

Selon Goal.com, l'Inter et le club belge de l'Union Saint-Gilloise s'étaient mis d'accord sur un montant de 25 millions d'euros plus des bonus. Cependant, le Comité olympique national italien (CONI) a refusé d'accorder au joueur l'autorisation nécessaire (sporting eligibility) pour exercer une activité sportive professionnelle dans le pays. Par conséquent, l'un des transferts les plus retentissants de ce mercato a avorté.

La condition physique et la réaction de Khalaili

Après cet échec de transfert, Anan Khalaili a répondu aux doutes concernant sa condition physique. Il a souligné qu'il se sentait parfaitement bien et qu'il était prêt à relever n'importe quel défi. Le joueur, né en 2004, a notamment rappelé qu'il avait accumulé un temps de jeu très important au cours des dernières saisons.

"Je suis de retour à l'entraînement à 100% et prêt pour les prochains défis. Je me sens heureux sur le terrain et je reste toujours concentré sur ma carrière. Je me sens en bonne santé et dans une forme physique irréprochable. Lors des deux dernières saisons, j'ai disputé 99 matches, la plupart du temps en jouant l'intégralité des 90 minutes. Je suis prêt à donner le maximum", a souligné l'ailier israélien.

Parcours et statistiques en carrière

Anan Khalaili a débuté sa carrière professionnelle au Maccabi Haifa, avant de rejoindre le championnat belge à l'été 2024 pour 6,5 millions d'euros. Sous les couleurs de l'Union Saint-Gilloise, il a su s'imposer et a disputé un total de 99 matches pour 8 buts inscrits. Son style de jeu et sa vitesse ont attiré l'attention de nombreux cadors européens.

Fait intéressant, la saison dernière, Khalaili avait affronter l'Inter en Ligue des champions. Bien que les Milanais l'aient emporté 4-0 ce jour-là, les performances de l'ailier avaient impressionné les recruteurs. Dans la plus prestigieuse des compétitions européennes, il a pris part à 8 matches et inscrit 3 buts, dont un but décisif contre l'Atalanta.

Actuellement, Khalaili est également un membre important de l'équipe nationale d'Israël, comptant 16 sélections avec sa sélection. Malgré cet échec avec l'Inter, l'attaquant de 20 ans n'a pas renoncé à son ambition d'évoluer dans l'un des grands championnats européens.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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